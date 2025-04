Kutxi Romero: «Con Cáceres siempre soy muy gafe, a ver si lo enmendamos»

Que un grupo de música cumpla 25 años, es una auténtica hazaña. Que el grupo que los cumpla sea un grupo de rock, es algo ... reservado para elegidos. Que ese grupo mantenga a todos los miembros originales después de un cuarto de siglo, es absolutamente inaudito. Quizás, el secreto para conseguir todas esas cosas es no tomarse la música con más gravedad de la que merece. Tampoco el paso de los días, por mucho que 'Los potros del tiempo' -que pone broche a este 25 aniversario-, hable de eso, del irremediable transcurrir de los años. Nada más y nada menos que 19 han volado desde que los Marea, con Kutxi Romero al frente, pisaran por primera vez el escenario del Recinto Hípico de Cáceres con motivo de un Extremúsika. Este sábado (22.30) vuelven a comparecer en el mismo lugar. Lo hacen como uno de los grandes emblemas del rock nacional.

–¿Se acuerda de aquel día?

–Con Cáceres siempre soy muy gafe. Yo canto mal en general, pero en aquel concierto estaba mudo del todo. Hicimos el concierto como pudimos. Luego estuvimos otra vez y no quedó muy guay. Después hice un acústico y tampoco te creas que quedó muy fino. En la gira pasada en 2019, creo que dimos el peor concierto que hemos dado en toda nuestra vida, el peor de los más de mil que hemos dado. Era el primero de la gira y hubo mogollón de problemas técnicos. Fue todo un desastre. Creo que Cáceres no me quiere (risas). Vamos a intentar que este sábado se rompa la profecía, a ver si lo enmendamos.

–'Los potros del tiempo' viene a culminar 25 años de trayectoria. El tiempo ha pasado demasiado deprisa, ¿verdad?

–Siempre pasa demasiado deprisa. Menos cuando estás en el talego, me imagino. Para mí han sido 25 minutos. Y eso que dicen que si el tiempo pasa rápido es algo bueno. No estoy tan seguro de eso. Siempre tengo la sensación de que ni siquiera he empezado a hacer cosas.

–Sé que no tiene por qué ser el último disco, pero parece una carta de despedida.

–Nos lo llevan diciendo en los últimos cuatro discos. Siempre suena a despedida porque lo que es excepcional es que haya habido tantos discos de Marea, cuando la premisa para seguir vivos no es la música. En nuestro caso, la música no está por encima de nada. Está en un lugar secundario o terciario. Es un milagro que hayamos hecho tantos discos. Si el grupo se separase hoy, que puede ser, solo cabría decir «gracias» y que «fue increíble». De hecho, creía que solo íbamos a hacer el primero. Ahí ya se cumplieron todos mis sueños musicales, que era grabar un disco con mis amigos. A partir de ahí, todo lo demás son las bolas extras del 'pinball'.

–En la portada del último disco aparecen andadores y goteros, hay títulos como 'Buena muerte' o 'Nuestra fosa' y letras como «las nieves de ayer platearon mis sienes igual que a Gardel». ¿Se están lamiendo las cicatrices demasiado pronto?

–No creo que sea un disco pesimista. Lo que viene a decir es que el tiempo es implacable y que la muerte nos va a llegar a todos. Y que mientras tanto, bailemos. No es nada agorero, pero somos conscientes de que ya tenemos más vida por detrás que por delante. Es una reflexión del paso del tiempo, de sus consecuencias y de su inevitable final, que es palmarla. Y que al final, queden las canciones. Lo demás es paisaje.

–Si en 'El azogue', el penúltimo disco, mira para afuera para rendir homenaje a muchos de sus referentes, ¿en 'Los potros del tiempo' mira más para adentro?

–En todos los discos miro para adentro, porque tengo menos imaginación de la que se me supone. Necesito tener experiencias mentales para poder escribir o filosofar de alguna cosa e incluso caer en contradicciones. Todos los seres humanos tenemos contradicciones, pero a los escritores se nos nota más, porque todo el mundo hurga en ellas y nosotros dejamos que lo hagan. Menos de cinco contradicciones es fundamentalismo.

–Su hijo ya apareció en pandemia cantando en acústico con usted y lo vuelve a hacer ahora en esta gira. ¿Está dando paso a una transición dulce?

–Ahí anda el chaval montando su banda y con sus canciones propias, enredando en el mundo de la farándula y estudiando en la 'uni'. Todo a la vez. Tiene 17 años, pero no tiene ínfulas de nada ni se monta películas. De hecho, le pregunto si alguna vez quiere grabar algo y dice que de momento no. Es hijo y nieto de obreros y sabe el bajísimo porcentaje de personas que viven de la música. Ahora somos un tándem. Somos la Pantoja y el Paquirrín. La Pantoja es él. En los Marea es todo muy familiar. De teloneros llevamos al grupo de mi hermano y mi primo, con el 'merchan' va una hermana mía… Luego sale a cantar mi hijo. También van los hijos de los Marea a los conciertos… La gira se tenía que haber llamado 'endogamia borbónica'.

–Háblenos de Bocanada, el grupo de su hermano, que hacen de teloneros.

–Están haciendo unos bolos que flipas. Hasta ahora, la peña no les ha prestado mucha atención, pero en esta gira se está hablando mucho de ellos. Se lo merecen, porque están haciendo unos discos y unos directos que alucinas.

–¿España no es un país rockero?

–No lo ha sido nunca y no lo va a ser. No conozco ninguna época gloriosa en el rock, nunca. En la llamada 'Transición' hubo un poco de visibilidad, pero nunca ha sido punta de lanza. Ni punta ni culo ni nada. Y no soy de esos que dicen que el rock and roll ha muerto, pero sí que es verdad que es la primera vez que siento que a las nuevas generaciones, a un alto porcentaje, el rock and roll le importa tres cojones. Es algo tangible, no me lo estoy inventando. Lo veo desde arriba del escenario o cuando voy a ver a otros grupos. Claro que hay chavales jóvenes, pero pocos. Cuando teníamos 19 años e íbamos a un concierto, la inmensa mayoría tenía 19 años. El rock and roll nació viejo. Pero vete a saber, no hay nada más viejo que el viento y sigue soplando. Vamos a intentar ser viento.

–Robe, Uoho, Fito, Marea… ¿Son los últimos de Filipinas?

–Somos los últimos de una estirpe, especialmente los Marea. No somos los últimos del rock, pero somos los últimos de una saga, de una forma de ver, hacer y vivir el rock and roll que con los Marea se acaba. Vendrán otros grupos de rock, pero no del rock que nosotros entendemos. No es un discurso lastimero. Es así. Somos los últimos de una estirpe. Yo lo único que puedo hacer es mantener viva el ascua del rock tal y como yo lo he vivido por si alguien se quiere arrimar, coger un palo y encender una hoguera.

–A estas edades, seguro que se hacen más cansados los viajes que los conciertos.

–En las furgonetas solo se habla de medicamentos y de hijos. Siempre son más duros los viajes. Y para mí, todo lo que hay fuera de Berriozar es hostil. Cuando tengo que ir al centro de Pamplona, que está a veinte minutos, me parece que estoy en otro país.

–En el escenario se olvida luego todo.

–Los potros somos los mismos, un poco más viejos, pero también más disfrutones, haciendo una exposición a tiempo real del 'carpe diem', canciones del siglo pasado y de éste. Además, está viniendo más gente que nunca a vernos.

–Y en Cáceres tocan casi en casa, entre comillas.

–Compartimos técnicos y personal con Robe. Y luego la madre de Alén (batería) y el padre de César (guitarra) son extremeños. Siempre tenemos visitas de los familiares. Además, es la tierra del rey de Extremadura, así que mola también. Compartimos mucho público y mucha de su gente va ir también a vernos a nosotros.

–Si ya cuando pasen por Puerto de Béjar, recogen a Manolillo Chinato, su público lo agradecerá.

–Siempre lo hacemos. Siempre dice que no, pero al final siempre se sube a la furgoneta. Tampoco hay que insistirle mucho. Siempre que bajamos, siempre se apunta. Imagino que esta vez también.