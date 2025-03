Sucesos de Extremadura : Juzgan a un policía local de Cáceres por maltrato a una compañera y falsedad documental

Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 16 de junio 2021, 07:14 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Cáceres celebra este miércoles la segunda sesión del juicio iniciado este martes contra un policía local por maltrato a una compañera, también miembro de este cuerpo. En concreto, la acusación particular le atribuye delitos de «trato degradante, vejaciones injustas y falsedad de documentos», por lo que pide penas que suman seis años de cárcel, una solicitud que contrasta con la postura de la Fiscalía, que ya pidió el sobreseimiento de esta causa y que en el jucio no hace ninguna acusación al no ver indicios de delito. La defensa pide la libre absolución del acusado por entender que no se ha producido ninguna conducta que justifique una pena.

Los hechos presuntamente delictivos se produjeron en el año 2006, aunque la querella se interpuso en 2020. Ambos policías mantuvieron una relación sentimental que se extendió durante dos años, de 2003 a 2005. El maltrato, según la acusación, se extendió durante varios años.

El delito de falsedad documental se refiere un parte que habría emitido en 2018 el acusado, en el que señalaba que su compañera no cumplía bien con su trabajo. Este policía desempeña un puesto superior al de su compañera.

El abogado de la defensa, Emilio Cortés, dudó este martes en declaraciones a este periódico de que la actitud de su defendido pueda constituir un delito. «El derecho penal exige hechos concretos, no enjuicia tendencias, no se puede condenar a alguien por ser antipático». Según Cortés, ambos funcionarios siguen trabajando juntos. «Han estado patrullando juntos con toda normalidad hasta que se presentó la querella, y actualmente siguen siendo compañeros».

Ayer tomaron parte en el juicio como testigos compañeros de ambos policías.