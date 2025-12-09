HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de una trabajadora de Correos. HOY

Un juzgado de Cáceres da la razón a una trabajadora a la que Correos denegó permiso para cuidar a su madre

La sentenecia reconoce su derecho a tres días retribuidos para cuidar a su progenitora de 87 años que se encontraba enferma

R.H.

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:43

Comenta

El Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres ha dado la razón a una empleada de Correos de Cáceres y reconoce su derecho a un permiso de tres días retribuidos para cuidar a su madre enferma.

El juez en la sentencia señala como probado que la madre de la trabajadora de 87 años tiene reconocido un grado de dependencia III y que debido a una enfermedad que la sobrevino necesitaba «permanecer en reposo en domicilio con necesidad de cuidados continuos», señala la sentencita, y que reside con su hija sin contar con otra asistencia o ayuda.

En cuanto la alegación por parte de la empresa de que la perjudicada tuviese asuntos propios por consumir señala la sentencia que es «irrelevante», pues «aquí no se piden para acometer tareas particulares diversas, sino para cuidar a un enfermo en una situación de fuerza mayor».

Y añade «piense qué ocurriría si los hubiera consumido y tuviera que enfrentarse después al problema que aquí acontece».

En definitiva, concluye, «los días en cuestión se piden con adecuado fundamento y por ende, debe revertirse el quebranto que sufre la actora al considerarlos su empleador como ausencias injustificadas», recoge la sentencia.

Por todo ello, se condena al demandado a que reintegre a la actora la suma detraída de 149,62 euros, incrementados con el 10% por el concepto de interés moratorio, señala el TSJEx en nota de prensa.

La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

