El juzgado archiva la denuncia de una particular por el centro social okupa de Cáceres La dueña de una parte del recinto acudió a la Policía Nacional, pero el juez no considera acreditado que se esté usurpando su propiedad

C. Mateos Cáceres Lunes, 9 de septiembre 2024, 07:31 Comenta Compartir

El caso del recinto municipal de la Ribera del Marco okupado por un colectivo que realiza allí actividades socioculturales se complica. El Juzgado de ... Instrucción número 1 de Cáceres ha archivado la demanda de una particular que denunció ante la Policía Nacional que una parte de las construcciones okupadas es de su propiedad. El juez considera que no ha quedado debidamente justificada la existencia del delito, es decir, que no se han aportado evidencias de que efectivamente se haya producido la usurpación, una decisión que ya ha sido recurrida.

La denunciante, que prefiere no hacer público su nombre, aunque HOY ha constatado su identidad, acudió a la Policía en el mes de agosto para denunciar que no podía acceder a un edificio de su propiedad que forma parte del recinto okupado, al haber aparecido con la cerradura cambiada. Se trata de una construcción auxiliar a las tres viviendas que transformadas en el autodenominado Centro Social Okupado Autogestionado (CSOA) La Muela, que sí son propiedad del Ayuntamiento. Hasta ahora, tanto el Consistorio cacereño como el propio colectivo okupa habían manifestado que todo este recinto convertido en lugar para actividades socioculturales, que se encuentra ubicado en las traseras del Centro para la Creación Joven, era de titularidad municipal. Sin embargo, la denunciante indica que hay una parte que es suya, ya que la propiedad original quedó dividida hace años al crearse una junta de compensación con motivo de la construcción de la Ronda Sureste. El recinto estaba formado por tres viviendas en las que residían varias ramas de una misma familia, que eran los propietarios, además de otras construcciones auxiliares, patio, piscina y otros espacios comunes. El trazado inicial que se proyectó para la Ronda Sureste atravesaba parte de ese recinto, de modo que se inició el procedimiento para su desalojo. En lugar de expropiarse los terrenos se creó una junta de compensación con el Ayuntamiento y los propietarios recibieron suelo municipal edificable en Vistahermosa a cambio de la parte que quedaba afectaba por la Ronda Sureste. Finalmente, el trazado de la vía de circunvalación se modificó y estas construcciones no se tocaron, pero el Ayuntamiento se tuvo ya que quedar como propietario de la parte incluida en la junta de compensación, mientras que el resto siguió siendo propiedad de la familia. El Consistorio nunca llegó a dar uso a esas edificaciones, que quedaron abandonadas, se fueron deteriorando con el paso del tiempo y cayeron en el olvido, hasta que hace unos meses este colectivo lo convirtió en el CSOA La Muela. Se han llevado a cabo allí desde entonces decenas de actividades en las que han participado cientos de personas, sin que se tengan noticias de quejas por ruidos o molestias. Orden de precinto El asunto ha saltado a la luz pública al elaborar la Policía Local un informe en el que se denuncia la «ocupación ilegal» de la propiedad municipal, lo cual ha llevado a al Ayuntamiento a emitir una orden de precinto y tapiado del recinto, que por el momento no se ha ejecutado a la espera de nuevos informes. Cuando los tenga, el gobierno municipal ha anunciado que los remitirá a la Fiscalía, pero no ha confirmado que mientras tanto tenga intención de actuar por su cuenta para hacer cumplir su propia orden de precinto. El colectivo okupa por su parte, ha señalado en un escrito que su intención es «ofrecer en la ciudad de Cáceres un espacio cultural y social donde converjan actividades, en centro y reunión», y ha justificado la okupación en que el inmueble es de propiedad municipal y «no solo lleva años deshabitado sino también en constante deterioro, abandono y echándose a perder». También ha asegurado que el lugar estaba abierto, por lo que no han empleado la fuerza para acceder al interior. Esa afirmación contrasta con el relato de la denunciante, la cual asegura que la parte que corresponde a su propiedad sí estaba cerrada y han cambiado la cerradura, de manera que ahora es ella la que no puede entrar. Reconoce no obstante que es posible que las personas que han llevado a cabo la okupación ni siquiera supieran que una parte es de propiedad privada. Afirma que, además de presentar la denuncia, ha acudido varias veces al lugar para tratar de hablar con los miembros del colectivo okupa y explicarles la situación, pero no ha localizado a nadie. La propietaria ha recurrido la decisión del juzgado de archivar la denuncia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión