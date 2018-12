«La justicia gratuita recae en nosotros, cuando es un servicio del Estado» Juan José Flores en la biblioteca del Colegio de Abogados. :: cordero Juan José Flores | Nuevo decano del Colegio de Abogados «Vamos a bajar las cuotas. No puede ser que paguemos más que en los colegios de Madrid, Salamanca o Badajoz» SERGIO LORENZO Cáceres Sábado, 8 diciembre 2018, 09:37

Desde el pasado 28 de noviembre Juan José Flores Gómez es el nuevo decano del Colegio de Abogados de Cáceres, al salir elegido entre tres candidatos. Nacido en Cáceres en 1957, estudió Derecho en su ciudad desde 1975 a 1980.

-¿La suya sería de las primeras promociones de Derecho en Cáceres?

-Fuimos la tercera promoción. Eran los comienzos de la Facultad de Derecho en Cáceres. El primer año que llegamos, en 1975, hubo una huelga y la Facultad se cerró. Empezamos así el curso. Los estudiantes entonces reivindicaban amnistía, libertad, representatividad, autonomía para las universidades... Se cerró la Universidad de Valladolid, hicieron una huelga los estudiantes y la Facultad de Derecho se cerró en Cáceres, sólo la de Derecho, las demás estaban abiertas.

-¿A qué edad se colegió como abogado?

-Con 22 años.

-¿Por qué se ha presentado a las elecciones para ocupar el cargo de decano?

-Ya estuve en la junta de gobierno del Colegio por el año 1990. Estuve cuatro años. En el 2016 vimos que hacía falta un nuevo impulso, cambiar algunas cosas y nos animamos a presentarnos. Fui elegido como diputado segundo y ahora me presenté para decano.

-El de abogados debe de ser el colegio profesional más antiguo de la provincia.

-Sí. Justo cuando estuve en la junta directiva en los noventa, con Manuel Domínguez Lucero de decano, celebramos el bicentenario.

-¿Cuántos colegiados hay?

-Hay 701 ejercientes y no ejercientes unos 270. Es un número que se mantiene en los últimos años.

-En anteriores juntas directivas siempre se hablaba de la necesidad de hacer una nueva sede. Para ustedes parece que eso no es algo prioritario.

-Desde hace 12 años se estaba hablando de eso. Nosotros consideramos que no es prioritario, de hecho a esta sede (la entrevista se hace en la biblioteca del Colegio) no viene mucha gente, aquí están los servicios administrativos. La posibilidad de una nueva sede generó un debate, hubo una junta general de todos los colegiados, a la que vino mucha gente. Nosotros no éramos partidarios de hacer la sede y la mayoría de los colegiados así lo vieron. Sólo sería necesario un salón de actos grande para determinados actos, pero hacer una inversión alta para unos pocos actos al año, pues no lo justifica.

-En el programa que ha presentado para ser elegido, hay muchos proyectos.

-El programa es bastante amplio porque el Colegio necesita un nuevo redimensionamiento. Han pasado muchos años y la dinámica y la evolución del Colegio ha ido cambiando tanto, también la legislación, que hace falta ir adaptándolo a los nuevos tiempos y preparándolo para el futuro. Queremos reformar los estatutos, instaurando un sistema de voto electrónico, para hacer más accesible el Colegio para los que están fuera de la ciudad de Cáceres. También queremos limitar el mandato a dos legislaturas y terminar con lo de hacer los cambios de la junta cada cuatro años por mitades, queremos que toda la junta directiva cambie a la vez. Hoy en día, con una junta de 10 miembros, es más operativo el que se renueve cada cuatro años totalmente.

-Su equipo ha hecho una promesa, que puede ser muy atrevida e innovadora... la rebaja de las cuotas.

-Nosotros pensamos que no es innovador o atrevido, sencillamente es producto de dos circunstancias: una, que el Colegio tienen unos fondos y un remanente que igual estaban justificados por la pretensión de adquirir una nueva sede, pero como eso no se va a hacer, esos fondos permiten rebajar las cuotas; y en segundo lugar, hay que adaptar las cuotas a las de otros colegios. No puede ser que paguemos más que en los colegios de Madrid, Salamanca o Badajoz. Eso ha hecho que algunos abogados de Cáceres se han colegiado en otras provincias, cuando hay una obligación legal de que el letrado que tiene su mayor actividad en una determinada provincia tiene que estar colegiado en ella.

-¿Cuánto se paga en Cáceres?

-La cuota es variable. Para ingresar en el Colegio se paga cerca de 600 euros, y si se es un abogado con más de cinco años de ejercicio, una media de 200 euros al trimestre.

-También quieren crear la figura de coordinador de partido judicial.

-La provincia es muy amplia, y queremos que exista un representante por partido judicial que se encargue de transmitir los problemas que tengan los abogados en ese partido, acercando más el Colegio.

-Los abogados protestaban en la calle hace poco por el turno de oficio. ¿Cómo lo ve usted?

-El problema del turno de oficio, que afecta a muchos abogados, no son sólo los retrasos en el pago; es un problema de mayor calado. Las indemnizaciones que se abonan son ridículas. La justicia gratuita de los que no tienen recursos recae sobre los propios abogados, cuando es un servicio que corresponde al Estado. No hay profesiones liberales como la nuestra que soporten la prestación de un servicio de la forma que lo hace la abogacía. Hacen falta unos baremos más acordes con la realidad. Hay que reformar la ley en bastantes aspectos.

-Tienen una lucha contra el intrusismo ¿Dónde lo sufren más, en los seguros?

-Se da en muchos ámbitos, puede surgir en un seguro o en un proceso de una separación. El problema es que ha habido ciertas reformas legislativas en materia penal, que pone de manifiesto una dificultad en la persecución de muchos actos de intrusismo. Hay que estar atentos para que no se produzcan.

La toma de posesión de Juan José Flores como nuevo decano será el próximo 14 de diciembre, en la Facultad de Derecho. También tomarán posesión de otros cargos de la junta directiva: Juan Ramón Corvillo, Consuelo Hornero, María Isabel Sánchez, Marcos Municio, Samuel Holgado y Montaña Rojo.