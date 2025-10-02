Jupol reclama más policías nacionales en Cáceres por la «creciente ola de violencia»

Redacción CÁCERES. Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El sindicato Jupol ha pedido un aumento «urgente» de la plantilla de la Policía Nacional en Cáceres «ante la alarmante escalada de violencia que está afectando a la ciudad y la provincia». Los recientes altercados violentos, incluyendo dos fallecimientos y varios heridos por arma blanca ocurridos la semana pasada, «son solo la punta del iceberg de una situación que se ha vuelto insostenible y que requiere una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades competentes», asegura.

A pesar de estos hechos, la «profesionalidad, rapidez y eficacia» de la Policía Nacional de Cáceres ha permitido que los responsables sean detenidos y puestos a disposición judicial, pero «la insuficiencia de plantilla en la Comisaría Provincial limita gravemente la capacidad de prevención y respuesta ante los crecientes incidentes», insiste el sindicato en la celebración de los Santos Ángeles Custodio.

MÁS INFORMACIÓN Los nuevos agentes de la Policía Local no palían la falta de efectivos en la calle

En un comunicado, el sindicato recuerda que Cáceres es la segunda provincia más extensa de España y presenta una dispersión poblacional significativa que exige un despliegue de efectivos acorde a su territorio. «La dotación actual no permite mantener una presencia policial suficiente en las calles, ya que los agentes deben cubrir puestos en diferentes unidades, sobrecargando la plantilla y reduciendo la eficacia de los servicios de prevención y seguridad ciudadana», añade.

Además, la provincia de Cáceres mantiene el peor ratio de policías nacionales por kilómetro cuadrado del país, «lo que compromete seriamente la cobertura y la operatividad de las unidades», según el sindicato. «Esta situación se agrava con la obligación de prestar servicio a la prisión provincial, sin contar con el personal necesario para hacerlo de manera adecuada», asegura Jupol.