Juntos contra la enfermedad de Duchenne

«Creo que no es fácil aceptar que tienes distrofia muscular, aunque yo sí lo hice»

Fernando tiene 21 años y estudia Filología Clásica en Cáceres. Padece el síndrome de Duchenne desde los 11 años. «Creo que no es fácil aceptar esta enfermedad, aunque yo sí lo hice». Durante las jornadas que se celebraron en el Ateneo contó que participó en un estudio clínico en París para avanzar en la cronificación de esta enfermedad. En este sentido, asegura haber contado con buena asistencia. Al final, no se llegó a los resultados esperados, pero asegura que el intento fue tenaz.

Fernando se siente un poco dejado de lado por los discursos oficiales. «No quiero ser ofensivo ni machista, pero cuando oigo lo de la igualdad en las mujeres yo pienso que de nosotros no hablan, que no se nos tiene en cuenta, que no se profundiza, pero somos una parte importante». Entre otras cosas, lamenta que en las reformas que se acometen no se piense como se debiera en la accesibilidad.

Acerca de cómo vivir el día a día con un obstáculo como la enfermedad de Duchenne, él siempre se ha echado para adelante y ha sido valiente. «Mis padres nunca me contaron lo que tenía, lo descubrí yo solo porque al médico se le escapó, pero yo lo supe y no me causó ningún trauma».