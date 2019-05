La Junta sanciona a la empresa de la mina por la apertura de caminos Caminos abiertos en el entorno de Valdeflores. :: hoy La Dirección General de Medio Ambiente ya había corroborado que hubo «modificaciones sustanciales» de algunos trazados sin informe de impacto ambiental REDACCIÓN Martes, 7 mayo 2019, 08:22

Sanción doble para la empresa de la mina de litio por realizar trabajos no autorizados en la falda de la Montaña. La Dirección General de Medio Ambiente ha dictado una propuesta de resolución en relación al expediente que mantenía abierto a Tecnología Extremeña del Litio S.L. (TEL) por la realización de caminos y plataformas de sondeo sin contar con la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental.

De hecho, ya el pasado mes de agosto desde la Consejería de Medio Ambiente se confirmó a HOY que TEL había llevado a cabo «modificaciones sustanciales» del terreno en la zona de Valdeflores sin contar con el informe ambiental.

Ahora TEL deberá asumir una multa pecuniaria, cuya cuantía aún no se ha hecho pública, y se verá obligado a restaurar el paraje afectado, informa Efe. El objetivo es la integración de los caminos en el entorno y restitución de los márgenes afectados, incluyendo aquellos viales o accesos abiertos que no aparecen en ortofotos. También se deberán restituir las actuaciones no finalizadas.

Salvemos la Montaña, la Asociación de Vecinos Sierra de la Mosca y la Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA) ya denunciaron ante la Junta y el Ayuntamiento la realización de caminos y plataforma en terrenos calificados como «suelo no urbanizable de protección» del Plan General Municipal (PGM), «sin licencia municipal y sin la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental».

Ahora, según informa la plataforma, los técnicos de Medio Ambiente corroboran que se ha actuado a lo largo de 1.449 metros lineales de caminos sin Evaluación de Impacto Ambiental.

La propuesta de resolución de la Junta de Extremadura considera que los hechos probados constituyen una infracción del artículo 133.3 de la Ley de Protección Ambiental de Extremadura, «por haber iniciado la ejecución o modificación sustancial de un proyecto sin obtener previamente el Informe de Impacto Ambiental abreviado». Ello conllevaría, sostienen, la «nulidad del permiso de investigación ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas, a día de hoy pendiente de resolver». Medio Ambiente adelantó hace meses los incumplimientos producidos en Valdeflores, en contra de lo que se decía desde otro departamento de la administración regional, Infraestructuras, que entendía que no hubo extralimitación por parte de TEL.

Recurso

No hubo comunicaciones oficiales por parte de la empresa en relación a la sanción. Sí ha trascendido, sin embargo, que desde TEL se prepara ya el recurso sobre la misma y con los argumentos que ha venido reiterando la mercantil en los últimos meses. No solo niega haber abierto nuevos caminos, sino que sostiene haber trabajado sobre la base de los que ya existían.

La Junta, por su parte, dijo que por el momento se trata de una «propuesta de sanción», no definitiva.