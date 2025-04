La Junta rescindirá el contrato a la empresa del punto de mediación por «irregularidades»

Una de las trabajadoras del Punto de Encuentro Familiar de Cáceres ha conseguido que el juez le dé la razón y declare nulo su despido. ... No solo eso. Debe ser readmitida con todos sus derechos y podrá ocupar «su puesto en sus mismas circunstancias», además de percibir los salarios atrasados que le correspondan.

La sentencia es del pasado 8 de mayo y corresponde al Juzgado de lo Social de Cáceres. Ya es firme, al no haber sido recurrida por ninguna de las partes. Sin embargo, la empresa no ha dado ningún paso para la readmisión de esta profesional, que forma parte del servicio que la Junta tiene contratado con una mercantil. Se trata de Alvalop Servicios XXI SL, que hasta ahora no ha respondido a los requerimientos de la administración.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ya se ha puesto en marcha para afrontar una rescisión del contrato «por incumplimiento grave».

El representante legal de la trabajadora que denunció su situación, José Luis Gibello, lamenta la «dejadez, desidia y falta de implicación» de la Junta «ante los abusos empresariales propiciados por la concesionaria».

«El despido se practica conculcando la garantía de indemnidad, como también apoya el Ministerio Fiscal» José Luis Gibello Abogado

Este abogado laboralista afirma que la empresa no ha cumplido con su cometido, pero tampoco la Consejería de Sanidad ha actuado «para que se reconozca a las trabajadoras la categoría profesional y los emolumentos conforme a las funciones que realizan». Ya había otra sentencia firme, recuerda, de julio de 2022.

El último fallo estima la demanda interpuesta por una trabajadora, se declara nulo su despido y se condena a la sociedad limitada que gestiona el punto de mediación familiar a readmitirla.

«El despido se practica conculcando la garantía de indemnidad, como también apoya el Ministerio Fiscal», remarca José Luis Gibello. Pero la queja de la profesional y su asesor legal es la 'desaparición' de la mercantil, que no ha dado «señales de vida» a la vez que tampoco la Junta ha hecho cumplir el fallo. Ello implica dejar a la mujer, sugiere, «en absoluto desamparo».

El letrado de la trabajadora acusa de dejadez a la administración. La empresa ha sido ya sancionada con 6.600 euros

El Punto de Encuentro es un servicio de mediación que ofrece la Junta en el ámbito familiar y cuyo objetivo es encauzar «de forma óptima los conflictos familiares», en especial los de pareja o con menores por medio para lograr acuerdos con la intervención de profesionales y sin tener que acudir a la vía judicial.

Frente a las acusaciones de dejadez de la afectada y su abogado laboralista, desde la Consejería de Servicios Sociales se puntualiza que la misma «no tiene competencia para hacer cumplir las sentencias judiciales sobre tales conflictos». «Es el tribunal que dicta una sentencia –matiza– quien tiene la potestad para imponer el cumplimiento».

«No es verdad que haya actuado con dejadez en este caso», dice la administración. La adjudicataria es Alvalop Servicios XXI SL desde el 13 de agosto de 2020, recuerda, y se encarga de los puntos de mediación de Cáceres, Badajoz, Mérida, Don Benito y Plasencia. Servicios Sociales, a consultas de HOY, admite que se han detectado «notorias irregularidades» en la prestación en el punto de Badajoz por parte de la mercantil que también interviene en Cáceres. Por este motivo se ha dictado una resolución desde la Secretaría general de la Consejería en la que se impone una sanción «por incumplimiento en la ejecución del contrato».

El importe es de 6.619 euros. Se descontarán de los pagos a la firma.

Sobre el caso de Cáceres, la directora general de Infancia y familias, Carmen Núñez, recibió la comunicación de la trabajadora sobre la sentencia. La empresa fue requerida para dar explicaciones y convocada a una reunión pero no respondió «ni su representante acudió a una citación de la dirección general para tener una reunión presencial para analizar las irregularidades observadas y el cumplimiento de la sentencia», concluye la Junta.

El Servicio de Adolescencia y Familias, responsable de esa concesión, ya está trabajando en «una propuesta de resolución del contrato», en este caso «por incumplimiento grave de sus cláusulas administrativas».