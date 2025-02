La Junta reconoce deficiencias en el funcionamiento de la Casa de la Mujer de Cáceres

«En estos lugares no tenemos voz propia, si hablas te vas a la calle»

«En este lugar no tenemos voz propia, no podemos quejarnos, si hablas te ponen falta grave y a la calle». Habla una mujer víctima de violencia machista que está alojada desde hace varias semanas en el recurso de acogida de la Casa de la Mujer de Cáceres. Llegó tras denunciar que fue violada por su pareja, con la que convivía. Junto a ella, otra mujer que fue agredida varias veces por su marido y amenazada de muerte en varias ocasiones, una de ellas con un cuchillo, explica que las condiciones y e trato que brinda la Casa de la Mujer de Cáceres no son las mejores. «Nos han gritado y nos han dado puñetazos en la mesa», indica refiriéndose a parte del personal. Lamentan la falta de recursos y que, pese a padecer problemas psiquiátricos, se las empuje a buscar un empleo. «El psiquiatra me ha dicho que no estoy para trabajar», indica una de ellas. La otra, que no es de Cáceres, indica que se la ha recomendado volver a su provincia de origen, pese a no tener forma de establecer su vida.

Mari Ángeles llegó a la Casa de la Mujer después de que su marido la agrediera verbalmente, según detalla, aunque desde Igualdad se indica que esta mujer no es víctima de violencia de género y que tiene recursos, pero que su objetivo era que se resolviera una adjudicación de una vivienda que rechazó. Pese a ello se le permitió utilizar este recurso durante unos días, tras los que tiene que buscar un hotel. Ella lamenta que pese a sus bajos ingresos (tiene una pensión por discapacidad) no se le ofrezcan facilidades para su vivienda..

Critican que la Casa de la Mujer sea un recurso que aporta «casa y comida», pero no itinerarios para poder poner en marcha de nuevo su vida. «Es solo fachada», resumen.