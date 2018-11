CÁCERES La Junta recomienda cambiar tuberías en las casas con plomo, pero no obliga Muestra de agua tomada en una casa de Plaza del Duque, donde se ha detectado plomo. :: jorge rey Sanidad ha hecho sus propios análisis de agua en el casco viejo y ninguno, asegura, da niveles por encima de lo permitido MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Jueves, 22 noviembre 2018, 08:00

Seis de las 45 viviendas del casco viejo analizadas por el Ayuntamiento entre el 8 y el 30 de octubre tienen agua con niveles de plomo por encima de lo permitido por ley (diez microgramos por litro). El Consistorio ya ha comenzado a comunicar estos resultados a los vecinos afectados por carta. Tras recibir la misiva, las preguntas entre los residentes se suceden: ¿Y ahora qué? ¿El cambio de tuberías es obligatorio? ¿Qué pasos hay que seguir?

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, que es la administración sanitaria competente en este asunto, apunta que es «recomendable» su sustitución, aunque no puede obligar a un particular a que lleve a cabo esta obra en unas tuberías que son privadas. «Es recomendable su sustitución por otras de distinto material, como de hecho se ha realizado en la red general de la ciudad en la que no existen tramos de plomo», aseguran desde la administración regional.

CONSEJOS PARA REDUCIR EL IMPACTO DEL PLOMO Agua caliente Nunca se debe usar el agua caliente del grifo para beber o cocinar. En estos casos se recomienda coger agua fría y calentarla aparte. Dejar correr el agua Antes de coger el agua fría para su ingesta, se recomienda dejar correr el agua del grifo que se va a utilizar, sobre todo por las mañanas y cuando los grifos lleven horas sin usarse. Limpieza Hay que limpiar e incluso sustituir con frecuencia los dispositivos de aireación y reducción de presión que vienen en los extremos de los grifos. Esta medida es conveniente siempre, exista o no plomo. Dispositivos de filtración En caso de utilizar este tipo de aparatos, se tienen que comprobar las especificaciones del fabricante acerca de su capacidad para eliminar plomo (no todos tienen esta utilidad). Y, además, es muy importante sustituirlos con la frecuencia que indiquen las instrucciones. * Consejos dados por el Ayuntamiento en la carta enviada a los vecinos en cuyas viviendas se ha detectado la presencia de plomo en el agua.

Desde la Junta aclaran que el cambio de tuberías sí es obligatorio cuando el plomo está en la vía pública, pero no para los tramos que hay en el interior de las viviendas. ¿Qué ocurre con las acometidas? Según Sanidad, esta tubería, que conecta la instalación pública con la particular de cada vivienda, pertenece a los vecinos. Y, por ese motivo, tampoco puede obligar al cambio de las acometidas.

Tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento mantienen que la red general de la parte antigua está libre de plomo. «La red no contiene ningún elemento sensible a generar plomo», dijo el pasado viernes Rafael Mateos, portavoz del equipo Gobierno, cuando dio a conocer el resultado de los análisis. A las seis viviendas donde los niveles de plomo están por encima de lo permitido, hay que sumar otros siete inmuebles donde se ha detectado la presencia de este metal pesado, aunque dentro de los parámetros permitido por ley. 32 viviendas dieron resultados negativos.

Uno de los domicilios donde la muestra ha sido positiva está situado en la Plaza del Duque. Aquí el análisis ha arrojado la existencia de siete microgramos de plomo por litro. La cifra está dentro de los márgenes legales. «La presencia de plomo en el análisis indica que algún tramo de la acometida, de su titularidad, y/o conducción interior, de su domicilio particular, es de este material, por lo que sería conveniente que comprobase esta circunstancia para proceder a su sustitución, eliminando así la presencia de dicha sustancia en el agua», reza el escrito municipal dirigido a esta vivienda. La carta, firmada por el secretario general del Ayuntamiento, también incluye una serie de recomendaciones para reducir el impacto de cualquier posible contaminación.

Tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento tienen como referencia en este asunto el Real Decreto 140/2003, que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. El texto indica que se deben llevar a cabo las reformas necesarias en las redes de distribución pública o privadas y en las instalaciones interiores de edificios públicos y establecimientos con actividad pública o comercial derivadas de las exigencias respecto a los materiales que puedan suponer un riesgo para la salud pública, incluyendo el plomo.

En total, el Ayuntamiento tiene previsto tomar 161 muestras de agua en otras tantas viviendas del casco histórico, a petición de los propios residentes. Los resultados, según el protocolo sanitario, deben trasladarse a la Junta de Extremadura.

Los efectos del plomo en la salud La retirada de las tuberías de plomo parte de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera que no existe un nivel de exposición seguro. Los efectos más graves se producen en las mujeres embarazadas y los niños. Puede producir alteraciones en el desarrollo mental y físico de los menores. El plomo se acumula.

La administración regional ya ha tomado cartas en el asunto, alertada inicialmente por la asociación de vecinos de la Ciudad Monumental, que destapó el problema tras la realización de análisis privados en 33 viviendas. «Una vez conocida la posible presencia de plomo en algunas instalaciones interiores de la ciudad de Cáceres, se ha procedido desde la Dirección de Salud del área de Cáceres a verificar esta situación mediante la nueva revisión del número de análisis de control en grifo y la frecuencia con la cual se debían realizar», explican desde la Junta.

La Dirección de Salud tomó 12 muestras durante los días 9, 16 y 23 de octubre. Los resultados, aclara, fueron conformes a la normativa. Es decir, en ningún caso los niveles de plomo superaron el máximo permitido por ley. La toma de muestras se realizó teniendo en cuenta la edad de los edificios y otro factor: que las tuberías no se hubieran cambiado o, al menos, no fueran consciente de ello sus ocupantes.

«Lo que interesa es que las tuberías de plomo se quiten. Plomo hay. Eso está claro», señala Juan Manuel Honrado, presidente de la asociación vecinal, donde se ha creado un grupo de expertos para hacer un seguimiento del tema. Reclama al Ayuntamiento que tenga en cuenta esta situación cuando proyecte obras como la que se está realizando en la calle Obras Pías de Roco. Es una buena oportunidad, apunta, para realizar el cambio de acometidas al haber una zanja ya abierta.

En este sentido, el Ayuntamiento anunció el pasado verano que estaba dispuesto a dar ayudas a los vecinos para cambiar las acometidas de plomo. Preguntado ayer por este asunto, el Consistorio no dio respuesta. Dos informes municipales señalan que son los vecinos quienes tienen que costear el cambio al ser los titulares de las acometidas.