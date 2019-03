La Junta paraliza la obra de Galarza en Cáceres por una denuncia Imagen de archivo de las obras de Galarza. / HOY Cultura comunicó ayer al Ayuntamiento que para reanudar los trabajos es «obligatorio» contratar el seguimiento arqueológico MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 27 marzo 2019, 08:06

Más problemas en las obras públicas que ha contratado el Ayuntamiento en la ciudad. Ahora, Galarza. La Junta de Extremadura se dirigió el pasado jueves 21 al Consistorio «solicitándole la paralización de la obra de la Plaza de Obispo Galarza». Lo hizo a través de una carta de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural y «debido a la denuncia recibida» un día antes en relación al inicio de la intervención «en una zona de vigilancia arqueológica sin el preceptivo seguimiento arqueológico». Así lo confirmó ayer a consultas de HOY sobre este asunto la Consejería de Cultura.

Vecinos y comerciantes han denunciado la parálisis de los trabajos, aunque en la empresa adjudicataria se indicó que el parón solo se había producido en una parte próxima a las escaleras de Alzapiernas, donde se han registrado ya dos canalizaciones antiguas. «Pedimos información. El Ayuntamiento no nos responde. Ya he enviado cuatro cartas, la última hoy mismo dirigida a la alcaldesa. No sabemos a qué atenernos. El 18 se cortó el tráfico desde Parras y no sabemos hasta cuándo durará», lamenta Manuel Méndez, presidente de la asociación de comerciantes.

«Ningún negocio aguanta 15 días sin vender nada», protesta Méndez, que pide al Consistorio que se dirija a los afectados y les expliqué cómo va a resolver «el problema que tenemos con las escaleras y la plaza».

La remodelación de Galarza vivió ayer otro capítulo. El Consistorio pidió la vigilancia arqueológica puntual de las unidades de obra que conllevan excavación. La Junta le ha comunicado que para la reanudación de las obras es obligatoria la contratación del control y seguimiento arqueológico «por parte de técnicos cualificados» en los movimientos de tierra en cotas bajo rasante.