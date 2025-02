La Junta ofrece asesoramiento para el envío de la ayuda que sigue en el colegio San Antonio de Cáceres El director de la Aexcid indica que no pueden responsabilizarse de una acción hecha por particulares, pero señala que la promotora puede llamarles para recibir información

Cristina Núñez Cáceres Viernes, 25 de marzo 2022, 07:35 Comenta Compartir

La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta (Aexcid) ofrece asesoramiento a Krystina Mykulyak para informarle sobre las entidades a las que puede dirigirse para canalizar la ayuda recogida en su acción solidaria. Mykulkak no ha podido enviarlos a Ucrania a la ciudad de Rivne, como era su objetivo, debido a un problema con el conductor que debía recoger y entregar esta carga, del que se sospecha que ha podido estafar a esta mujer, de origen ucraniano y residente en Cáceres y que pagó una cantidad por adelantado.

José Ángel Calle, director de la Aexcid, indicó ayer que ellos «no se pueden responsabilizar» de todas las situaciones que se generen por acciones solidarias particulares y que han alertado de manera firme sobre los problemas de no colaborar con las organizaciones recomendadas, que cuentan con experiencia suficiente para que la ayuda sea efectiva. También fue muy firme ayer el consejero de Sanidad, José María Vergeles, que en sus redes sociales dijo ver «con tristeza que se producen problemas en la donación de material». Escribió también que ya lo habían avisado y que «para evitar estas situaciones que matan la solidaridad del pueblo extremeño, lo mejor es donar algo de dinero a oeneges serias».

Decenas de cajas continúan apiladas en el colegio San Antonio a la espera de que Krystina pueda encontrar una solución. No desiste. «Quiero que este material llegue a la ciudad de Rivne».

Tal y como informaba esta ucraniana de 39 años, casada con un cacereño y madre de dos hijos, el asunto está ya en manos de la policía nacional de su país. Al ser el Ayuntamiento de su localidad el que se ha encargado de tramitar el encargo del transporte, no se ha hecho una denuncia en España, y por el momento no se plantea formalizarla. Este diario ha consultado a fuentes de la Policía Nacional e indican que, aunque sea un asunto de ámbito internacional, es posible hacer una denuncia también en la comisaría de Cáceres, que podría investigar el caso y, de ser necesario, comunicarlo al Ministerio de Exteriores. No está claro ni siquiera que la persona con la que contactó Krystina llegara a pisar suelo español.

Temas

Guerra en Ucrania