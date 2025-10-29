Junta y Ministerio de Ciencia aportan 8,8 millones de euros para la finalización del CIIAE

El Gobierno acordó este martes seguir con la puesta en marcha del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), al autorizar el compromiso ... de gasto para financiar el proyecto a partir de 2026, cuando finalice la financiación comprometida a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Permitirá que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) firme un convenio con la Junta de Extremadura, con el que se comprometerán a financiar la última fase pendiente, de inicio de explotación y puesta en funcionamiento de las instalaciones en el periodo 2025-2027.

Destinarán, entre los dos, un total de 8,8 millones de euros. De estos, el MICIU aportará el 60% (5.279.172,90 euros) y la Junta de Extremadura, el 40% restante (3.519.448,60 euros). Por su parte, la Fundación FUNDECYT-PCTEX, adscrita a la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura, será la encargada de aplicar y gestionar estos fondos

El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) tiene como objetivo contribuir a resolver los retos científicos y tecnológicos que permitan la gestión de las energías verdes, mediante la investigación científica, el desarrollo tecnológico y las innovaciones en almacenamiento energético, para satisfacer las demandas industriales y las necesidades de la sociedad para un futuro energético sostenible.

El compromiso de gasto autorizado hoy es uno de los últimos trámites administrativos previos a la apertura del centro, en la ciudad de Cáceres.

En estos momentos, se está finalizando la etapa de construcción y equipamiento y está previsto que el CIIAE comience a funcionar en 2026. FUNDECYT-PCTEX será el responsable de gestionar el centro, hasta el momento en el que el Reino de España y la República Portuguesa formalicen un acuerdo en relación con la gobernanza y la financiación del CIIAE.

El pasado miércoles la consejera de Educación, Mercedes Vaquera y el titular de economía, Guillermo Santamaría, han visitado la sede de trabajo del centenar de investigadores de este centro, que provienen de 26 países.

En dos años se han captado ya más de seis millones y medio de euros, la mayor parte internacionales, para la investigación, tal y como señaló Vaquera. «Todo esto puede desarrollarse a través de las alianzas y de los socios europeos con los que nuestros investigadores están trabajando, estamos en la vanguardia a nivel internacional». En el equipamiento científico de este proyecto en el que participan la Administración General del Estado, CIEMAT y la Junta de Extremadura (Fundecyt) ya se han invertido más de 24 millones dentro de un montante total de 102 millones, un dinero que procede en su mayor parte de fondos europeos.

El próximo año se abre una nueva etapa en cuanto a la gestión de este espacio, en la que la Junta y el Ministerio de Ciencia tendrán que asumir los costes del CIIAE. Acerca de nuevos nombramientos, como la figura de un director único (por ahora hay cuatro, uno por cada área), Vaquero dijo que hay que ir «paso a paso». La prioridad es que «empiece a funcionar en sus nuevas instalaciones a partir del segundo semestre de 2026». Habrá que establecer un nuevo organigrama y de funcionamiento.