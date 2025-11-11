La Junta inyecta otros cinco millones al centro de almacenamiento energético de Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó este martes una nueva transferencia plurianual a favor de Fundecyt-Pctex, por importe de 4. ... 948.028 euros, para financiar la puesta en marcha, gestión, dirección y explotación inicial de la Unidad Productiva del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) de Cáceres.

Fundecyt-Pctex asume, entre otros compromisos, el de llevar a cabo con este dinero la puesta en marcha, gestión, dirección y explotación inicial de la Unidad Productiva del centro en todas sus vertientes, tanto la científica y técnica como la de gestión.

Además, se encargará de aplicar y gestionar los fondos recibidos de la Administración del Estado y de la Junta de Extremadura para la financiación de los gastos corrientes y de explotación de la Unidad Productiva, así como realizar los gastos necesarios, manteniendo un plan estratégico, una contabilidad separada y un inventario separado de las restantes actividades de la fundación, recoge Europa Press.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico de ayer martes en Mérida la portavoz de la Junta, Elena Manzano, destacó que la inversión aprobada permitirá que el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético «siga avanzando», y también que con ella se garantiza la continuidad de un organismo que «va a ser un referente en almacenamiento de energía a nivel internacional».

108 investigadores de 26 países

Manzano recordó que en estos momentos el centro cuenta con una plantilla de 108 investigadores con 26 nacionalidades. Todos ellos trabajan de manera provisional en los laboratorios habilitados en la Escuela Politécnica, mientras se llevan acabo las obras para construir el complejo de edificios que albergará finalmente el CIIAE en unos terrenos de la finca El Cuartillo que fueron cedidos por la Diputación de Cáceres.

Elena Manzano dijo que está previsto que el CIIAE «sea una realidad a mediados del año 2026», ya que es la fecha anunciada para que puedan estar operativas las primeras instalaciones en el emplazamiento final.

Esta aprobación de transferencia de la Junta llega después de que el Gobierno de España acordara a finales de octubre seguir con la puesta en marcha del CIIAE al autorizar el compromiso de gasto para financiar el proyecto a partir de 2026, cuando finalice la financiación comprometida a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Eso permitirá que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades firme un convenio con la Junta de Extremadura, con el que se comprometerán a financiar la última fase pendiente, de inicio de explotación y puesta en funcionamiento de las instalaciones en el periodo 2025-2027. Entre ambas administraciones aportarán 8,8 millones.