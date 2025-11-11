HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?
Laboratorios provisionales del CIIAE en la Escuela Politécnica de Cáceres. HOY

La Junta inyecta otros cinco millones al centro de almacenamiento energético de Cáceres

Los fondos se utilizarán para la puesta en marcha de la Unidad Productiva del CIIAE, que sigue en la Politécnica a la espera de que terminen las obras de su sede definitiva

C. M.

Cáceres

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:10

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó este martes una nueva transferencia plurianual a favor de Fundecyt-Pctex, por importe de 4. ... 948.028 euros, para financiar la puesta en marcha, gestión, dirección y explotación inicial de la Unidad Productiva del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) de Cáceres.

