La Junta conservará las dos cuevas del Carrucho y otras cavidades vírgenes de Cáceres La cuevas halladas en El Carrucho cuentan con llamativas estalactitas y estalagmitas. :: HOY Continúan las investigaciones para determinar el valor patrimonial de este entorno, del que se descarta su uso turístico CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 4 agosto 2019, 09:10

Su hallazgo supuso una pequeña revolución por sus extrañas formas y su belleza geológica. Se trata de las cuevas del Carrucho, que se encontraron a mediados de marzo en las obras de la Ronda Sureste. Ya se ha realizado un estudio con georradar y algunas pruebas tomográficas y sísmicas, pero la Junta aún no está en disposición de aportar los datos exactos sobre su antigüedad y valor, porque solamente se tienen los resultados de la primera prueba.

«En una de las dos glorietas ya se han descartado oquedades de importancia y se confirma en la otra la presencia de dos cuevas conocidas», explica Francisco Hurtado desde la Junta. Ligado a la consejería de Cultura como jefe de gabinete durante el tiempo de este hallazgo indica que «ambas cavidades serán conservadas siguiendo criterios técnicos medioambientales y de conservaciones del patrimonio».

También indica que «serán conservadas otras oquedades a las que en la actualidad no ha sido posible acceder» y que están, de momento intactas. Para Hurtado, la presencia de estos huecos es una de las conclusiones del estudio de georradar, que se ha hecho con el máximo cuidado para evitar dañar estos espacios. «Se ha procurado que los reconocimientos realizados afectaran lo mínimo a las cavidades evitando efectuar perforaciones debido al valor patrimonial y medioambiental que pudieran tener», se resalta desde Cultura, descartando como se ha hecho desde el primer momento que estas cuevas vayan a poder ser explotadas como recurso turístico. «No es un objetivo turístico, y desde el punto de vista de investigación, patrimonial y cultural habrá que ver lo que se desprende del estudio de las cuevas».

«Patrimonio no ha vuelto a entrar en las cuevas, es un proceso lento»

Valor exacto

Continúan, pues, las pruebas para determinar el valor exacto de este hallazgo, del que tampoco se ha podido saber si las dos cuevas están unidas, algo que se determinará en fases posteriores. «Patrimonio no ha entrado todavía a investigar, Patrimonio entra el primer día y ve que hay huesos, Medio Ambiente dice que hay formaciones geológicas, pero no ha vuelto a entrar, es una cosa lenta, de momento no se pueden dar más detalles». Tampoco se ha aclarado qué técnicas de conservación se emplearán.

Desde que el pasado 19 de marzo se llevara a cabo una visita técnica en la que se dieron algunos datos más sobre estas dos grutas no se ha vuelto a dar información precisa sobre estas cuevas. En ese momento se dijo que la cueva consta de una profundidad de tres metros y medio y un espacio principal de más de diez. Está llena de llamativas estalactitas y estalagmitas. En la segunda hay más galerías y en ella se han encontrado algunos restos óseos y un resto lítico, un canto trabajado.

Tras el descubrimiento de estos espacios hubo unanimidad sobre la importancia del hallazgo, que aporta otro importante punto de interés al Calerizo cacereño, que cuenta con las cuevas de Maltravieso, de Santa Ana y del Conejar. Juntas trazan un interesante recorrido, con un extenso arco temporal que arranca desde los 300.000 años de antigüedad de la cueva de Maltravieso (con pinturas datadas en hace 66.000 años) hasta la franja del Conejar, de 33.000 a 9.000, que da cuenta del trascendental tránsito que experimentó el ser humano del nomadismo al sedentarismo.