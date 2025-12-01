La Junta anuncia que el primer tramo de la Ronda Sur de Cáceres abrirá en abril de 2026 Se pondrá primero en servicio la parte que va de la glorieta de la carretera de Miajadas a la del ferial, y la infraestructura se completará de manera definitiva a finales del próximo año, según asegura el Gobierno regional

La Ronda Sur de Cáceres, que conectará la N-530 con la EX-206, ya tiene fechas de finalización. La previsión es que el primer tramo (entre la rotonda de la carretera de Miajadas y la del ferial) abra al tráfico en abril del próximo año, mientras que el segundo y último (entre la glorieta del ferial y la N-523) lo haga a final de 2026 y por tanto, complete de manera definitiva la infraestructura, según ha anunciado la Junta.

Los trabajos han sufrido retrasos por diversas circunstancias, ya que mientras en el tramo que se prevé abrir en primer lugar se hallaron restos romanos en la antigua Vía de la Plata, el otro tuvo una ejecución más lenta por dos razones: por problemas de voladura y por problemas derivados con personas que no querían irse de una parcela, ya que la autorización de Adif se hizo una vez contratada la obra.

Así lo ha explicado este lunes el director de la obra, Pedro Rodríguez, en el transcurso de una visita que ha realizado a la obra el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, junto al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y varios concejales.

Rodríguez ha señalado que en el proyecto se recogió una actuación con un georadar para estudiar el subsuelo de la superficie, en la zona que iba a ser expropiada, y con ello se pudo localizar la Vía de la Plata y lo primero que se hizo fue una excavación arqueológica el pasado verano, que ha consistido en sacar a relucir parte de ese tramo de la Vía de la Plata, recoge Europa Press.

Una vez que se ha hecho la excavación se envió a la Dirección General de Patrimonio y «ellos autorizan el desmantelamiento de la calzada», pero «se quedado una pequeña parte que se integrará dentro de un parquecito que tendrá acceso desde la ronda y se podrá contemplar los restos de la antigua Vía de la Plata», con un cartel explicativo de cómo funcionaba esta vía de comunicación romana.

Por su parte, el consejero ha destacado que esta Ronda Sur, que cuenta con una inversión adjudicada de 16,2 millones de euros, es «una infraestructura clave para Cáceres», porque «va permitir que se circule con fluidez y seguridad por este viario de carácter urbano que prima sobre todo la seguridad y la capacidad frente a la velocidad».

También se construirá una pasarela peatonal elevada para dar continuidad a los peregrinos que hacen el camino de Santiago por la Vía de la Plata, en un itinerario en el que se plantarán olivos y cipreses.

El retraso de la puesta en funcionamiento sobre las fechas que se barajaban, que era a finales de este 2025, se debe a problemas en el tramo que pasa frente a la urbanización La Cañada, donde se expropió una propiedad cuyo dueño no desalojó de enseres y animales, por lo que no se podía actuar. Después se pararon por unos permisos que tenía que emitir ADIF para autorizar la obra autorización sobre el paso elevado en la vía ferroviaria, y finalmente, se han demorado por unas voladuras que ha habido que hacer «debido a la dureza de la roca caliza».

«Esas voladuras se han iniciado pero tienen que volver a repetirse porque ha requerido un nuevo estudio de esas micro voladuras para romper la roca y que las máquinas puedan trabajar mejor», ha explicado Martín Castizo en declaraciones a los medios.

En cuanto al tramo que se pondrá en servicio en abril de 2026, el principal motivo del retraso ha sido la aparición de restos arqueológicos de la antigua calzada romana a la Vía de la Plata, ya que se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de sitio histórico y tanto los trabajos previos como los de cata y desmontaje han conllevado el retraso.

Cerrar el anillo

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha incidido en que esta infraestructura «es fundamental» para la ciudad desde el punto de vista de la movilidad ya que «cierra el anillo de circunvalaciones» y va a posibilitar la conexión de la carretera de Trujillo, la A-58, con la carretera de Badajoz, pasando por la carretera de Miajadas y por la Nacional 630.

«Eso va a suponer un antes y un después a la hora de poder diseñar la movilidad interna de la ciudad de Cáceres, y al mismo tiempo va a suponer una nueva salida a todas las barriadas nuevas de la ciudad, como son Nuevo Cáceres y Casa Plata», ha recalcado. «Que tengamos fecha de finalización es una magnífica noticia, pese a las dificultades que estamos encontrando a la hora de ejecutar esta infraestructura», ha añadido el regidor.

Mateos ha calificado de «noticia histórica» que la ciudad cuente a finales de 2026 «y después de muchas décadas», con todo el anillo de circunvalaciones de nuestra ciudad cerrado.