Julio, ola de calor y de exposiciones en Cáceres

Hay una parte de las vacaciones que solemos infravalorar y que componen todos esos días en los que no tenemos ocupaciones y estamos en casa, ... en nuestra ciudad, disfrutando de ese 'tempo' diferente que nos dejan los días de asueto. Esas horas sin ocupación fija permiten transitar las calles de manera diferente y dedicarle un tiempo extra a cosas no permitidas por la cotidianeidad. Si por algo se caracteriza el verano, además de por achicharrarnos vivos, es por disponer de ese extra. ¿Hay cosas que hacer en Cáceres? Sí, incluso en este julio cerrado en el que no se puede decir que haya habido una ola de calor, sino que no nos hemos bajado de ella.

Ayer viernes en la sala Belleartes de Cáceres se presentaron dos exposiciones. Una es 'Carpe diem' de Ángela Sánchez. Compuesta por nueve dibujos y siete cuadros de diferentes formatos muestra «un claro homenaje al verano y a la vivencia del presente», tal y como explica la organización en una nota de prensa. Utiliza diversas técnicas como ceras de óleo, arcilla y otros materiales mixtos para ofrecer «una mirada fresca y personal sobre la importancia de disfrutar el momento, sin preocuparse en exceso por lo que vendrá». 'Carpe diem' es una invitación al disfrute del presente y también el principio de la trayectoria de esta artista». Su obra puede verse hasta el próximo 4 de agosto en la sala B. En la principal, la artista Aloa Piezzas muestra 'Fragmentos unificados', una propuesta «vibrante y poco convencional que transforma el espacio en un universo donde el color, las luz y las emociones se entrelazan sin límites». Exposición 'La Guerra' en el Palacio de la Isla. HOY Peregrinación a Lourdes de la Diócesis Coria-Cáceres. HOY Euterpe, en la galería La Sindicalista. HOY 1 / 'Sabores y aromas de Sefarad'. JORGE REY Inauguración de la nueva sede de Caja Rural. JORGE REY 1 / No es la única muestra que puede verse en la ciudad. El Palacio de la Isla ofrece la muestra colectiva La Guerra, comisariada por Emilio González. La exposición es un grito de paz y libertad, señalan estos artistas. «Hoy en el siglo XX las guerras deberían estar abolidas, pero seguimos matándonos en todas las guerras presentes y pasadas, mientras deseamos un nuevo conflicto mundial sin importarnos los que caigan o los que sufran sus consecuencias. Estamos en manos de personas que dirigen nuestros pasos hacia estos conflictos bélicos mientras se apoltronan en los sillones de sus despachos y desde allí deciden quien vive y quien muere. No solo los soldados sino toda la población civil, incluidos los niños y niñas de estos pueblos», destacan en su nota de prensa. 49 creadores aportan su obra, entre ellos Vicente Macías, Matilde Granado, Francisco Domínguez Penís, Marce Solís, Cora Ibáñez, María Córdoba o Miguel Vaz-Romero. Todas sus creaciones podrán ser contempladas hasta finales del mes de agosto en este céntrico espacio en el que reflexionan sobre «el deseo de conquistar, de someter, de enriquecerse con los bienes ajenos y la posesión de los territorios» y que no deja de ser «algo que ha estado presente desde los tiempos más remotos, como si fuera algo instintivo en el ser humano». Otra expo más se inaugura en la galería La Sindicalista de la calle Roso de Luna. Se trata de Euterpe, que reúne a 16 artistas contemporáneos que convierten «lo lírico en imagen y el arte en eco». Se trata de Rafael Triana, Sebastián Boesmi, Ari B. Miró, David Disoluto, Ainoa Riesco, Fátima Ruiz, Moyra Montoya, Roberto Catalá, Aníbal Sánchez, David Catá, Jesús Montoya Herrera, Vito García, Ana Pavón, Elisa de la Torre y Aloa Piezzas. La librería especializada 'La lente y el pincel' inauguró ayer la exposición 'The Journey of the lioness hairs» (El viaje de las Pelos de Leona) de Miriam A. Gómez, que podrá verse hasta el 10 de septiembre en su local de avenida de España, 25. Hay más exposiciones que pueden contemplarse mientras se toma un café. En la tapería 8º Arte está hasta septiembre una exposición de Adonay Kustanilló, mientras que en el Stick Café expone durante estos meses Belén Cochero. Una más. El Ayuntamiento de Cáceres y la Red de Juderías de España muestran una experiencia sensorial sobre la gastronomía judía con la exposición 'Sabores y aromas de Sefarad' donde se recoge la tradición culinaria sefardí, que puede visitarse en el Baluarte de los Pozos hasta el 30 de septiembre. El mes de julio es también el de los campamentos de los más jóvenes, que pasan unos días en libertad, fuera del paraguas familiar y en contacto con la naturaleza. Del 8 al 15 de julio, el albergue situado en el pantano de Gabriel y Galán en Guijo deGranadilla acoge una nueva edición del Campamento Diocesano de Verano, organizado por la Delegación de Infancia de la Diócesis de Coria-Cáceres. Más de un centenar de niños y niñas participan en esta propuesta educativa y pastoral, que combina convivencia, juegos, formación y experiencia de fe. Otro acto tradicional de la Diócesis de Coria-Cáceres es la peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Lourdes (Francia), un emotivo viaje que tuvo lugar del 30 de junio al 5 de julio y que congregó a más de 200 personas. La peregrinación fue presidida por el obispo Jesús Pulido, quien les acompañó en la peregrinación junto a otros sacerdotes. El pasado jueves por la tarde se llevó a cabo la inauguración de la nueva sede de la entidad bancaria de Caja Rural de Extremadura en la calle Gil Cordero. Al acto asistieron Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, Diego Zambrano, vicario general de la diócesis Coria-Cáceres, José Antonio García Muñoz, subdelegado del Gobierno en Cáceres, Victoria Bazaga, consejera de Turismo, y Urbano Caballo, presidente de Caja Rural de Extremadura. ¡Hasta el próximo sábado!

