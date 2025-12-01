HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El que fuera jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho, junto a su abogado en la Audiencia Provincial. HOY

El juicio al ex jefe de la Policía Local por la filtración de las oposiciones será el 18 de diciembre

La Fiscalía Provincial pide dos años y medio de cárcel y cinco de inhabilitación para Benedicto Cacho y cinco años de prisión para el profesor de la academia que pasó a sus alumnos las preguntas del examen

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:34

El que fuera máximo responsable de la Policía Local de Cáceres desde 2018 hasta este 2025, Benedicto Cacho, se sienta el próximo día 18 ... de diciembre en el banquillo de la Audiencia Provincial para hacer frente a la petición de pena de la Fiscalía de dos años y medio de cárcel y cinco de habilitación para empleo o cargo público por un tiempo de cinco años por revelación de secretos por filtrar preguntas en la oposición de ocho plazas de agentes de la Policía Local. El director de la academia al que le fue revelado parte del contenido del examen que él a su vez difundió entre los alumnos se enfrenta por su parte a cinco años de prisión.

