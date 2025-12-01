El juicio al ex jefe de la Policía Local por la filtración de las oposiciones será el 18 de diciembre

El que fuera máximo responsable de la Policía Local de Cáceres desde 2018 hasta este 2025, Benedicto Cacho, se sienta el próximo día 18 ... de diciembre en el banquillo de la Audiencia Provincial para hacer frente a la petición de pena de la Fiscalía de dos años y medio de cárcel y cinco de habilitación para empleo o cargo público por un tiempo de cinco años por revelación de secretos por filtrar preguntas en la oposición de ocho plazas de agentes de la Policía Local. El director de la academia al que le fue revelado parte del contenido del examen que él a su vez difundió entre los alumnos se enfrenta por su parte a cinco años de prisión.

Según detalla el escrito de la Fiscalía los hechos tuvieron lugar en octubre de 2021 cuando el director de la academia Extrepol reveló la información obtenida por Benedicto Cacho y envió a sus alumnos de la academia de oposiciones en la que trabaja e imparte clases varios mensajes y audios de Whatsapp con varios archivos en PDF en los que se advertía sobre los temas concretos que iban a salir en el examen como preguntas para la oposición. Cacho formaba parte como Jefe de la Policía Local. del Tribunal calificador, integrado por cinco personas.

En el PDF se contenía la ley de espectáculos públicos y los mensajes, entre otros, señalaban: «Ya podéis mirar esta ley cagando leches». Hacía alusión a las licencias menores de aforo, las hojas de reclamaciones y el derecho de admisión. Aludía, de la misma forma, a la orden del 16 de septiembre 1996. «Acordaros, verás como pone exceso de horario con veladores».

La Ley de Espectáculos Públicos salió en el tercer ejercicio del supuesto práctico, tal y como uno de los acusados había advertido a sus alumnos en el Whatsapp. De la misma forma salió en esta prueba la orden de 16 de septiembre de 1996 y en concreto la infracción de la hora de cierre de desmontaje de ocupación de vía pública mediante la instalación de veladores.

Tal y como indica la Fiscalía «a consecuencia de dicha revelación de información se ocasionó un grave perjuicio para la causa pública, dado que quedó seriamente afectada la transparencia y la justicia del proceso selectivo». Estas actuaciones «se corresponden con una estrategia diseñada por los acusados en orden a la obtención de un beneficio económico el cual se logra mediante el incremento en la contratación de los servicios de la academia de oposición Extrepol».

Benedicto Cacho acudió a declarar en abril de 2023 como investigado. Se desmarcó entonces, y lo ha reiterado después, de toda responsabilidad en un asunto que se había iniciado tras recibir un audio el sindicato CSIF en el que se hacían recomendaciones sobre cuestiones del examen. El documento se puso en manos de la Fiscalía, se inició la investigación y se cursó petición al Ayuntamiento para que facilitase los datos sobre ese proceso selectivo de 202. Se habían presentado 400 candidatos de entrada.