El juicio de Atrio despierta una expectación sin precedentes en la justicia cacereña

María José Torrejón Cáceres Domingo, 12 de febrero 2023, 07:22 | Actualizado 09:41h. Comenta Compartir

Seis meses y once días después, Constantín Gabriel Dumitru y Priscila Lara Guevara vuelven el próximo miércoles, día 15, al Palacio de Justicia de Cáceres. Por aquí pasaron el 4 de agosto tras ser detenidos en Croacia como presuntos autores del mediático robo de Atrio. Desde ese mismo día permanecen en el centro penitenciario cacereño.

La próxima semana abandonarán la cárcel en un furgón policial y recorrerán de nuevo el camino que hay hasta los juzgados. Accederán al sótano del edificio en el interior del vehículo. Y, a continuación, subirán en ascensor hasta la conocida como sala del jurado –por ser el espacio en el que se celebran los juicios con jurado– de la sección segunda de la Audiencia Provincial, situada en la planta baja. Se sentarán en la primera fila –la policía estará en la segunda–, frente a Joaquín González Caso, presidente de la Audiencia, que liderará todo el proceso.

Constantín, de 47 años en el momento de la detención y con doble nacionalidad rumana y neerlandesa, y Priscila, mexicana de 29 años y con un pasado de miss en su país, están acusados de sustraer 45 botellas de vino valoradas en 1,6 millones de euros de la bodega del tres estrellas Michelin de Toño Pérez y José Polo en la madrugada del 26 al 27 de octubre de 2021.

Ampliar Constantín Gabriel Dumitru y Priscila Lara Guevara a su llegada a Madrid el pasado verano tras ser detenidos en Croacia en unas imágenes difundidas por la Policía Nacional. hoy

La noticia dio la vuelta al mundo. Y el interés mediático que ha despertado el juicio ha hecho que la vista haya levantado una expectación sin precedentes en la justicia cacereña. Valga para respaldar este hecho un dato: hasta el viernes se habían acreditado un total de 23 medios de comunicación para seguir el acto de la semana que viene, según el dato facilitado desde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Además de los medios regionales, informarán sobre la convocatoria medios nacionales como 'El País' y 'El Mundo' y periódicos británicos. Dos tabloides del Reino Unido han formalizado su acreditación. Se trata del 'Daily mail', una de las cabeceras más leídas dirigidas a las clases medias cuyo corresponsal en España reside en Marbella y del 'Daily mirror', paradigma del periodismo sensacionalista.

la comparecencia

Una veintena de testigos y cuatro peritos prestarán declaración en la Audiencia Provincial por la desaparición de los caldos

La cita del día 15 está considerada, como tal, una prevista. A las nueve y media de la mañana están citadas solo las partes para ver si llegan o no a un acuerdo de conformidad, algo habitual en el inicio de los juicios. Si no hay acuerdo dará comienzo la vista, pero únicamente se tratarán las cuestiones previas. En cualquiera de las dos opciones tienen que estar presentes los dos acusados, que no prestarán declaración el miércoles. Habrá que seguir esperando para escuchar su versión sobre los hechos.

Para las declaraciones de los acusados y de los testigos se señalará otro día, que todavía está por concretar. Se estima que será en el plazo de un mes. Para ese segundo día –la Audiencia evita de forma generalizada que los testigos acudan a una primera convocatoria que puede saldarse con acuerdo, sin necesidad de su intervención– se citarán a un total de 23 testigos (pasará gran parte de la plantilla de Atrio) y cuatro peritos, además de los dos acusados. Se prevé que sea una sesión doble y que se prolongue durante dos jornadas.

Ampliar Sala de la Audiencia Provincial de Cáceres donde se celebrará el juicio. hoy

No habrá cámaras en el interior de la sala de jurado. Se facilitará una señal institucional para que la prensa pueda seguir la vista. Esta decisión se debe a que no hay espacio físico en la sala para acoger todas las peticiones de acreditación y «como la obligación es dar publicidad a los juicios, de esta forma se cumple con la normativa sin tener que discriminar a unos medios sobre otros», se expone desde el TSJ.

No es, en cualquier caso, el primer juicio que se retransmite por esta vía. Ya se recurrió a ella durante la pandemia. Pero sí es la primera vez que se hará así en la época post pandemia.

Penas solicitadas

En la cita del día 15 se verán las caras, además, la abogada defensora de los acusados, Sylvia Córdoba, y los letrados del despacho de Rafael Montes, de Badajoz, que representa a la aseguradora, quien se ha personado como acusación particular en esta causa. Hay que recordar los dueños de Atrio han sido indemnizados con cerca de 800.000 euros por las botellas sustraídas.

La acusación particular solicita para cada uno de los dos detenidos una pena de prisión de cinco años y una indemnización global de 800.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Por su parte, la Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años y seis meses de prisión para los dos arrestados. Considera a los dos detenidos como coautores de un delito de robo con fuerza en establecimiento público que reviste una especial gravedad por la elevada cuantía de los objetos sustraídos.

Mientras tanto, la abogada defensora de los acusados ha cuestionado el valor de las botellas y ha manifestado que cuando sus defendidos fueron detenidos en el extranjero el pasado verano no estaban huyendo, sino que estaban de vacaciones. Ha solicitado, además, en varias ocasiones su puesta en libertad condicional sin éxito.

Ampliar Llegada de los acusados al Palacio de Justicia de Cáceres el pasado 4 de agosto en furgón policial. hoy Un robo que ha dado la vuelta al mundo Lo ocurrido en el hotel-restaurante Atrio de la Plaza de San Mateo en la madrugada del 26 al 27 de octubre de 2021 ha sido calificado como un robo de película. La desaparición de 45 botellas de su bodega dio la vuelta al mundo. Se convirtió en una noticia internacional. «La difusión mundial ha sido impresionante, el Telegraph de Londres sacó 16 páginas, mandó un periodista y un fotógrafo. Vinieron a Cáceres a hacer una entrevista y un seguimiento», detalló José Polo, copropietario del establecimiento, en el podcast 'La tentación líquida'. Como ya se ha publicado, la pareja cenó en el restaurante, visitó la bodega y subió a la habitación. Más tarde, la mujer pidió una ensalada al recepcionista para distraerle, un hecho que el hombre aprovechó para sacar las botellas con una llave maestra sustraída. Tras permanecer durante varias horas en la habitación, en torno a las cinco y media de la madrugada abandonaron el hotel sin levantar sospecha. El robo no se descubrió hasta la mañana siguiente. Las botellas siguen en paradero desconocido.