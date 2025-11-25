HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jonathan cayó abatido en la calle Virgen de Guadalupe, a la altura del hotel Alcántara. HOY

La jueza instructora mantiene en prisión al investigado por la muerte de 'Pirlo' en Cáceres

Desestiman el recurso contra el auto de prisión impuesto al joven de Navalmoral que propinó el puñetazo mortal a Jonathan Espinoza tras una noche de fiesta

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:53

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Cáceres, donde se instruye el caso de la muerte del joven nicaragüense Jonathan Espinoza, 'Pirlo', ... en una pelea mortal el domingo 21 de septiembre ha desestimado el recurso contra el auto de prisión provisión impuesto al joven de Navalmoral que le propinó el puñetazo que le hizo caer al suelo en la avenida Virgen de Guadalupe después de una noche de fiesta. El pasado 20 de noviembre, dos meses después de que fuera interpuesto el recurso se dictó esta resolución, tal y como explica el abogado de la defensa, Estanislao Martín. Alega la jueza que no se han modificado las circunstancias que justificaron adoptar esa medida cautelar.

