La jueza instructora mantiene en prisión al investigado por la muerte de 'Pirlo' en Cáceres

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Cáceres, donde se instruye el caso de la muerte del joven nicaragüense Jonathan Espinoza, 'Pirlo', ... en una pelea mortal el domingo 21 de septiembre ha desestimado el recurso contra el auto de prisión provisión impuesto al joven de Navalmoral que le propinó el puñetazo que le hizo caer al suelo en la avenida Virgen de Guadalupe después de una noche de fiesta. El pasado 20 de noviembre, dos meses después de que fuera interpuesto el recurso se dictó esta resolución, tal y como explica el abogado de la defensa, Estanislao Martín. Alega la jueza que no se han modificado las circunstancias que justificaron adoptar esa medida cautelar.

La defensa tiene previsto en la próxima semana, una vez que declaren todos los testigos, pedir la libertad del encarcelado. Los primeros testigos, los amigos de 'Pirlo', declararon el pasado día 14. Ninguno de ellos vio el golpe, indica el abogado de la defensa. «Algunos de ellos reconocieron que estaban en una actitud agresiva para con los chicos de Navalmoral, pero se contradicen en cómo y quien comenzó la pelea». Según indica el letrado «reconocen que estaban todos bebidos y que los chicos de Navalmoral se fueron andando despacio». No se percataron en un primer momento de la gravedad del estado de su amigo, que pensaban que se había quedado dormido.

Según las imágenes que tomaron las cámaras todo se inicia con un enfrentamiento verbal entre el supuesto autor de la muerte de Jonathan y dos amigos de este. A partir de ese momento comienza una reyerta entre los dos grupos en los que, tal y como detalla el atestado policial, no todos participan de la misma manera ni con la misma intensidad. Cuatro jóvenes, dos de cada grupo, empiezan a darse los primeros golpes y puñetazos, según muestran las imágenes.

La trifulca continuó en la calle y se trasladó hasta la puerta del hotel. En un momento dado, tal y como muestran los videos de los comercios de la zona, Jonathan sujeta al autor del puñetazo mortal por la espalda tratando de evitar que continúe golpeando a uno de sus amigos. Después lo suelta y gira la cabeza para poder ver lo que sucede a su izquierda, momento en el que su agresor arma el brazo y lanza un puñetazo con la mano derecha que impacta en rostro del joven nicaragüense, que cae fulminado al suelo y deja de moverse, tendido boca abajo.

La causa de la muerte de Jonathan Espinoza fue, en términos médicos, un edema cerebral difuso, es decir, la rotura de una arteria cervical provocada por un golpe. Esta es la conclusión provisional de la autopsia que se le practicó al joven de origen nicaragüense. El informe forense muestra que el chico, que había pasado toda la noche de fiesta en la Madrila, había consumido grandes cantidades de alcohol. En concreto 2,14 gramos de alcohol etílico por litro en sangre, una cantidad que puede considerarse muy alta y que genera una intoxicación grave, según los parámetros que publica el Ministerio de Sanidad.

La familia de Jonathan Espinoza ha solicitado personarse a la causa judicial como acusación particular, tal y como detallan fuentes conocedoras del caso. Fue hace dos semanas, el pasado 22 de octubre, cuando la familia, en concreto su hermana, llevó a cabo este trámite.