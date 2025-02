La jueza cita a declarar a otro policía en Cáceres y deja abierta la causa de la filtración en las oposiciones

El caso sigue abierto y ya se han cumplido dos años desde que la Fiscalía abrió la investigación y tomó las primeras declaraciones. Se trata de las supuestas filtraciones en las oposiciones a la Policía Local de Cáceres, un proceso selectivo al que se ... presentaron de entrada cerca de 400 candidatos que aspiraban a hacerse con una de las ocho plazas del turno libre. Han declarado ante el Juzgado un agente y profesor de academia y el jefe policial, Benedicto Cacho, como investigados. También han comparecido otro testigo. Se estaba a la espera de un informe pericial relativo al teléfono móvil del agente. La denuncia partió de la Fiscalía. Los sindicatos le entregaron un audio con posibles recomendaciones para las pruebas, por si consideraba que había indicios de delito.

La magistrada del Juzgado de Primera instancia e instrucción número 4 de Cáceres acaba de dictar una resolución que mantiene la causa abierta.

Es una providencia del pasado día 4 en la que señala la práctica de una nueva diligencia. Un agente de servicios operativos de la Policía Local ha sido citado para declarar. Lo hará «en calidad de testigo», precisa la magistrada.

Los letrados de los dos únicos investigados han recurrido. Piden el sobreseimiento de ambos y defienden que no es posible practicar nuevas diligencias al haberse rebasado el plazo legal para la instrucción.

En esos términos se expresan los dos abogados. Emilio Cortés, representante de Cacho, ya había presentado un escrito al Juzgado en enero. Se remitía al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). Establece un máximo de 12 meses. La investigación debe desarrollarse en ese tiempo, como mucho, desde que la incoación arranca. Los investigados están acusados de un posible delito de descubrimiento o revelación de secretos por funcionarios públicos.

Benedicto Cacho ya declaró en el Juzgado en abril de 2023. Había pasado más de un año desde que la Fiscalía comenzó a investigar. Sin embargo, también se habría superado el plazo desde que el asunto entra en vía judicial. «El 31 de mayo de 2023 se cumplió un año desde el auto de incoación de estas diligencias previas, sin que conste (salvo nuevo error) que se haya dictado otro que acuerde la prórroga de su duración», reseña en su recurso el letrado del agente y profesor de Academia acusado de la filtración, Manuel Beato.

Sugiere, asimismo, que sin esa prórroga de la instrucción y «una vez finalizado el plazo, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de ese momento». Según esto, no tendría validez esa nueva toma de declaración a otro testigo, en este caso, un policía local de Cáceres. Además, el letrado considera que el hecho de que tras todo este tiempo se plantee la necesidad de practicar otras diligencias «es evidencia más que suficiente que de lo investigado no se deduce la existencia de indicios de actividad criminal». «No se ha acreditado de ninguna manera», afirma, que hubiera contacto entre el profesor de academia y el jefe de la Policía Local y que se hubieran filtrado preguntas que iban en el examen. De hecho, recuerda en ese recurso que las recomendaciones que hacen los profesores a los alumnos en la previa de los exámenes es «habitual» es estas oposiciones, pero en ese caso fue «desafortunada» ya que solo una de las cuestiones aparecía en la prueba y con una puntuación mínima.

«Garantías constitucionales»

Por su parte, el abogado de Benedicto Cacho también insiste en que se incumple la LEC, algo que ya había advertido previamente: una vez cumplido el plazo legal «no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha». Emilio Cortés coincide en que la toma testifical que acuerda la jueza «no puede ser practicada por afectación de garantías constitucionales evidentes».

Pide el archivo de la causa para el jefe de la Policía, que ha sido acusado, sostiene, por el mero hecho de pertenecer al tribunal de selección mientras otros miembros del mismo no están inculpados. «La imputación carecía –y carece– de sentido procesal», insiste este conocido abogado cacereño, especialista en Derecho Penal. Las oposiciones a esas ocho plazas de agente de turno libre de la Policía Local de Cáceres correspondían a vacantes para personas con nacionalidad española, título de Bachillerato o equivalente y sin antecedentes penales. Hubo 326 admitidos. En agosto de 2022 tomaron posesión seis nuevos agentes, cuatro hombres y dos mujeres. Los otros dos seleccionados ya lo habían hecho antes.