Los jueces rechazan el recurso de Adenex para paralizar el aparcamiento del Parque del Príncipe de Cáceres

Las obras del aparcamiento en superficie del Parque del Príncipe pueden seguir adelante por ahora. La contestación social y de colectivos ambientalistas a esa ... intervención, sufragada con fondos europeos del Plan de Recuperación, había llegado a los tribunales. Ya hubo una primera resolución que avalaba la postura del Ayuntamiento en esas obras. Fue un auto del 14 de junio del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres que rechazaba las medidas cautelares que solicitó Adenex.

El juez admitía en dicho auto que era al «natural» que surgiesen «evidentes dudas de hecho y de derecho». Pese a ello, concluyó entonces que las medidas cautelares no podían prosperar. La resolución no era firme y Adenex recurrió. Ese recurso ya ha sido resuelto también. El Tribunal superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) falla ahora en contra del colectivo medioambiental.

En una sentencia del pasado 13 de septiembre, la Sala de los Contencioso-Administrativo desestima la solicitud de Adenex. Considera que la misma es «claramente prematura». De hecho, entiende que el avance de los trabajos no permite hablar de «una situación irreversible». De hecho, la Sala avanza que aún falta otra sentencia «sobre el fondo del asunto».

La última ha sido una «pieza de medidas cautelarísimas del procedimiento ordinario» en vía judicial sobre la redacción del proyecto y ejecución de obras de ampliación del actual aparcamiento, tal y como se vio ayer en la Junta de Gobierno local. Adenex tendrá que afrontar las costas, en total 1.500 euros. Su planteamiento es que la justicia debe reconocer, y así lo ha hecho en otros casos, que las zonas verdes cuentan con una «especial protección».

El alcalde, Rafael Mateos, cree que se demuestra «la legalidad» de la actuación. A la vez, admite que de haber dependido de su Gobierno no habría apostado por un aparcamiento en un parque. «Nos lo encontramos encima de la mesa y por responsabilidad tuvimos que avanzar. Sigue adelante y la justicia nos da la razón», analiza el primer edil. Antes de final de año, sostiene, el parking estará concluido. Serán 178 plazas. La obra la ejecuta Aglosan, en una UTE con Boymosa. Se invierten 916.800 euros.

Oficina Antifraude

Hay que recordar que este caso ha llegado también a la Fiscalía por parte de Cáceres Verde. La tala de árboles ha sido denunciada por esta asociación a la vez que la plataforma integrada por medioambientalistas y vecinos ha acudido a la Oficina Antifraude para fondos de la Unión Europea Netx Generation.

Otro asunto que se ha tratado en la Junta de Gobierno ha sido el traslado del mercado de los miércoles. Lo ha hecho con el inicio del expediente administrativo, un trámite que, según recuerda el portavoz municipal, Ángel Orgaz, no exige definir aún la ubicación del mismo. «Es un trámite administrativo necesario para poder realizar el traslado de manera efectiva. De momento no es necesario reflejar el lugar en el que finalmente se celebre la actividad», reseña.

«Para nosotros la ubicación propuesta reunía las condiciones suficientes y necesarias para un traslado provisional», dice el Gobierno sobre llevar el mercadillo a Mejostilla

No hay alternativa a Vegas del Mocho, ya que el Gobierno quiere sentarse con los comerciantes, los vecinos y los grupos de la oposición para encontrar un punto de encuentro que convenza a todas las partes. El objetivo es, destaca Orgaz, «llegar al acuerdo más satisfactorio con todas las partes». «No queremos imponer. Este Gobierno no impone, dialoga, escucha y quiere paz social», ha venido a apuntar sobre el cambio de posición, aunque paradójicamente no se da por descartada definitivamente la parcela que se eligió en Mejostilla y sobre la que el alcalde adelantó hace solo unos días que el traslado sería efectivo antes de fin de año: «Para nosotros la ubicación propuesta reunía las condiciones suficientes y necesarias para un traslado provisional», detalla.

Alternativas

«Trabajamos en nuevas propuestas escuchando todas las alternativas posibles», aclara Orgaz. pero asume que si no se llega a ese acuerdo, la posibilidad de ir a Mejostilla se mantendrá. El lugar elegido debe reunir unos requisitos relativos a urbanización y servicios, y en el que además las molestias a los vecinos se minimicen. Orgaz cree que el trabajo de los técnicos municipales va en esa dirección, con nuevas alternativas que aún tendrán que concretarse.

«Se deben dar unas condiciones en la zona y los técnicos plantean distintas ubicaciones y eso permite manejar alternativas. El mercadillo saldrá de Vegas del Mocho sí o sí, pero hay voluntad para encontrar un lugar que satisfaga a todas las partes. Somos optimistas sobre ese acuerdo», concluye el portavoz del Gobierno.

Antes de decidir se hablará con comerciantes, vecinos y los grupos políticos. Se descarta llevar el mercado a Casa Plata por la oposición vecinal

Eso sí, ha sacado de la lista de opciones Casa Plata ya que la oposición vecinal, también allí es muy firme. «Los vecinos recogieron una cantidad importante de firmas y estaban dispuestos a movilizarse. Es una cuestión complicada», remarca Orgaz. De momento, ya nos e fija fin de año como fecha tope para el traslado. Se prefiere esperar un tiempo adicional si a cambio de ello hay consenso entre las partes.

En la Junta de Gobierno también se ha informado sobre la adquisición de suelo industrial en la ampliación de Capellanías. El Consistorio asume el coste mediante permutas, como avanzó el alcalde en el pleno del jueves, pero por ahora no se ofrecen detalles ni de la superficie ni de la operación económica. Primero se quiere cerrar el acuerdo con «más del 60 por ciento de los propietarios», ha explicado Ángel Orgaz. Tampoco aporta datos sobre las fincas que ofrece el Ayuntamiento a esos propietarios para no encarecer la operación, sugiere. Posteriormente, la Junta de Extremadura se encargará de la urbanización de esos terrenos.