Un juez ordena al Ayuntamiento de Cáceres reparar la torre de la muralla de la que caen cascotes al patio de una familia

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres ha dado la razón a la familia que lleva casi 20 años sufriendo graves ... humedades y desprendimientos en su vivienda de la calle Caleros procedentes de la torre albarrana del siglo XII anexa la muralla. Tras más de una década de reclamaciones, el juez ha ordenado al Ayuntamiento de Cáceres que ejecute las obras de reparación que el propio Consistorio había decretado mediante una resolución de la Alcaldía en 2013 y que nunca llegó a realizar. Le condena además a pagar las costas del juicio.

El conflicto se remonta a 2007, cuando el afectado, Rodrigo Albarrán Mendoza, que vive en la casa colindante junto a su pareja y sus dos hijos, denunció ante el Ayuntamiento problemas estructurales en la Torre de Caleros que le estaban causando daños continuos en su propiedad, como humedades, filtraciones y peligrosos desprendimientos de cascotes que caían en su patio. A la debilidad estructural de la construcción se une que hay una gran palmera que crece contra la muralla y empuja la base, lo cual hace peligrar el monumento.

Tras años de trámites, informes y comprobaciones, y después de que en 2010 la torre llegara a estar ocupada por personas sin hogar, en abril de 2013 la Alcaldía ordenó una serie de obras para arreglar un muro y otros elementos que estaban provocando filtraciones y desprendimientos. En noviembre de ese mismo año, el Consistorio aprobó además hacer esas obras por la vía de «ejecución subsidiaria», es decir, realizarlas directamente si los propietarios responsables no las llevaban a cabo.

Sin embargo, pese a estas resoluciones firmes, las actuaciones nunca se ejecutaron. El vecino volvió a pedir en septiembre de 2023 que el Ayuntamiento cumpliera su propia orden, pero la administración no respondió. Ante ese silencio, y tras otros intentos de que el Consistorio respondiera por la vía administrativa, interpuso un recurso judicial el 8 de abril de 2025. Antes, en febrero de 2024, había tratado también de alcanzar un acuerdo con uno los propietarios de la torre mediante una demanda de conciliación, la cual se resolvió sin avenencia

El Ayuntamiento ha intentado defenderse durante el procedimiento judicial alegando que el vecino no tenía legitimación suficiente para reclamar y que no todas las resoluciones habían sido notificadas a los propietarios implicados, que son casi una decena de herederos. El juez rechaza ahora ambos argumentos. Considera probado que el recurrente está directamente afectado por los daños y que basta con que uno de los copropietarios de la torre que causa el problema haya sido notificado para que la orden municipal sea válida y obligatoria.

La sentencia, emitida este jueves 13 de noviembre, concluye que ha habido una inactividad indebida del Ayuntamiento y le obliga a realizar las obras acordadas en 2013. Además, impone al consistorio el pago de las costas del proceso judicial.

Sentencia firme

Dado que el coste de las obras no supera los 30.000 euros, la resolución judicial es firme y no cabe recurso. Ahora el Ayuntamiento tiene 10 días de plazo para acusar recibo e iniciar el proceso de ejecución de la obra para reparar la Torre de Caleros, además de consolidarla y reforzarla.

El vecino afectado, Rodrigo Albarrán, ha mostrado a HOY su «enorme satisfacción» por la sentencia, ya que le da la razón «completamente» en lo que venía reclamando desde hace tantos años. Confía en que el Ayuntamiento se ponga inmediatamente manos a la obra, y advierte de que si no lo hace pedirá la ejecución forzosa, que puede llevar aparejadas multas e incluso una intervención judicial.

Albarrán considera que esta victoria judicial no es solo suya, sino que se trata de «un precedente importante para la protección del patrimonio de Cáceres», así como de una «llamada de atención» tras el derrumbe que sufrió el pasado mes de junio la Torremochada. Agradece además el apoyo mostrado en todo momento por la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental, y a todos los que creen que «al patrimonio no es solo piedra, sino memoria, identidad y futuro». «Solo quiero que mi familia esté segura y que el patrimonio de Cáceres no se siga perdiendo», concluye el afectado.