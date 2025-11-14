HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Rodrigo Albarrán, dueño de la casa que linda con la Torre de Caleros, muestra una de las piedras caídas en su patio en junio de este año. HOY

Un juez ordena al Ayuntamiento de Cáceres reparar la torre de la muralla de la que caen cascotes al patio de una familia

Rodrigo Albarrán consigue que el juzgado obligue al Consistorio a cumplir su propia resolución de arreglar y consolidar la Torre de Caleros, que fue emitida en 2013 sin que se haya hecho nada hasta ahora

C. Mateos / M. J. Torrejón

Cáceres

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:38

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres ha dado la razón a la familia que lleva casi 20 años sufriendo graves ... humedades y desprendimientos en su vivienda de la calle Caleros procedentes de la torre albarrana del siglo XII anexa la muralla. Tras más de una década de reclamaciones, el juez ha ordenado al Ayuntamiento de Cáceres que ejecute las obras de reparación que el propio Consistorio había decretado mediante una resolución de la Alcaldía en 2013 y que nunca llegó a realizar. Le condena además a pagar las costas del juicio.

