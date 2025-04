El juez obliga a retomar una oposición de Policía en Cáceres resuelta y admite a un agente eliminado

Era agente en Navalmoral de la Mata, ahora lo es en Trujillo y sin embargo fue declarado 'no apto' en la prueba psicotécnica de las ... oposiciones a Policía Local de Cáceres. Eran ocho plazas, se convocaron en mayo de 2021 y concitaron el interés de unos 400 aspirantes.

Entre ellos estaba Daniel, que fue superando escalones en el proceso hasta que llegó el psicotécnico, un examen en el que se medían aptitudes intelectuales por un lado y el perfil de personalidad, por otro. En el segundo apartado no superó la calificación mínima y resultó eliminado. El interesado presentó recursos de alzada, pero fueron desestimados. Cuando se agotó la vía administrativa, decidió abrir la judicial. Y por ahí ha visto, finalmente, la luz, ya que el juez le da la razón y le reconoce el derecho a ser declarado apto en la prueba. Los ocho agentes seleccionados ya tomaron posesión de sus plazas y están en pleno ejercicio. Daniel va a provocar, sin pretenderlo, un vuelco en esa oposición, que se va a retomar con un trámite tan sencillo como el reconocimiento médico.

«A mí me han declarado apto y se ha demostrado que estoy en perfectas condiciones para ejercer mi labor como policía, por lo que pasaría a ocupar la sexta plaza de las ocho que se convocaron», analiza.

En una sentencia del pasado 30 de noviembre, el titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres estima el recurso que había presentado Alonso Ramón Díaz en nombre de Daniel para demostrar «el sinsentido del que había sido objeto al dejarle fuera», defiende este letrado, especialista en Derecho Administrativo y de lo Contencioso-administrativo. Entre los argumentos que presentó la representación de Daniel para desvirtuar su eliminación de las oposiciones estaba que ya ejerció como agente en Navalmoral de la Mata (ahora también en Trujillo), además de haber superado el proceso que se sigue en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (ASPEx).

Daniel había pasado la parte de la aptitud intelectual en el psicotécnico, aunque en la del perfil de personalidad logró puntuaciones consideradas fuera de rango, tres puntos sobre 10. En la resolución judicial se recoge que no queda probado que el interesado «sufra un trastorno que le impida ser Policía Local». «La no superación del test de personalidad en la forma en que fue calificado por la Administración no permite excluir a la parte actora del proceso selectivo», subraya.

Se aclara que el test solo muestra «tendencias», pero no demuestra que el agente sufra alguna «patología incompatible con el desempeño del puesto de trabajo». Se afirma que el Ayuntamiento de Cáceres no aplico de forma correcta las bases de la convocatoria ya que, aunque el agente no superase la prueba psicotécnica, «disponía de la capacidad para ser Policía Local».

En la sentencia se detalla que el mismo agente además de ser policía en activo ya superó el psicotécnico en otra convocatoria de 2019. Lohizo con el mismo psicólogo que esta vez le suspendió. «No es solo que fuese ese mismo examinador, es que fue el mismo examen. ¿Por qué entonces sí y ahora no? Es inexplicable. Por eso acudí a los tribunales y he ido hasta el final», reseña Daniel, que vive en Cáceres y tiene todo a favor para integrarse en la plantilla de la Policía Local tras la resolución judicial.

El «proceso selectivo» debe continuar «hasta su evaluación final», con el examen médico y, por último, la toma de posesión

«A mí me declaran apto y se demuestra que puedo ejercer, como ya he hecho en Navalmoral antes y en Trujillo ahora»

La misma es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), pero Daniel está tranquilo:«Los argumentos se mantienen, porque además en este tiempo yo he conseguido ejercer en una plaza más, Trujillo, tras hacerlo antes en Navalmoral», recuerda. El fallo reconoce su derecho a ser declarado apto en la evaluación del perfil de personalidad del psicotécnico por lo que el proceso selectivo, determina, tendrá que continuar «hasta su evaluación final». Además de imponer las costas al Consistorio por importe de 500 euros, el juez menciona a tres personas a las que «la sentencia puede pararles perjuicios». Se trata de agentes que ya han tomado posesión.

Al ser ahora Daniel el sexto en la oposición, los puestos se moverían, con dos desplazados, sexto y séptimo, y uno en riesgo de quedar eliminado, el octavo. «Yo me he limitado a defender mis derechos, pero no quiero causarles daños a mis compañeros», remarca Daniel, que espera que el Ayuntamiento mantenga las plazas actuales y él pueda tomar pronto posesión de la suya.