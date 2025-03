El juez archiva una denuncia por prevaricación contra el alcalde de Cáceres y dos técnicos municipales por la mina

Manuel M. Núñez Cáceres Jueves, 12 de septiembre 2024, 07:39 Comenta Compartir

Ni el Juzgado ni la Fiscalía ven un posible delito de prevaricación administrativa en la tramitación del proyecto de la mina de litio de Cáceres. ... Ambas instancias han archivado la denuncia que presentó un particular en la que se alude a que el informe sobre la compatibilidad urbanística de la iniciativa que promueve Extremadura New Energies (ENE) «soslaya completamente aspectos recogidos en las leyes españolas» en relación a cuestiones básicas como la sanidad o la salubridad. La denuncia que se cursó ante el Juzgado de Guardia se refiere a una «resolución arbitraria sin un razonamiento suficiente». Se dirige contra el alcalde, Rafael Mateos, y dos técnicos, el jefe del servicio jurídico de Urbanismo y la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano. El juez archiva la denuncia «al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito». Añade que procede acordar el sobreseimiento. El auto es del Juzgado de Instrucción número 1 y tiene fecha del 25 de junio.

Fiscal superior Contundente se muestra el fiscal superior, Francisco Javier Montero en un decreto sobre el mismo caso y en el que se resuelve el «archivo de plano» del mismo. «El informe de los técnicos del Ayuntamiento de Cáceres se constriñe a los aspectos urbanísticos de la actividad minera futura –recuerda el fiscal– y, tras una completa y fundamentada exposición concluyen que (...) el proyecto de mina, en los términos actuales, no es incompatible con el planeamiento». El fiscal superior destaca que el documento de los técnicos no es vinculante y lo considera ampliamente fundamentado y argumentado. Para ello, afirma, se debe acreditar la compatibilidad con las características ecológicas, ambientales o ecológicas del suelo. La Fiscalía subraya que, tras examinar la denuncia, «se constata inmediatamente que no existe ninguna imputación o relato de hecho que pudieran tener carácter delictivo, ni siquiera indiciariamente». Se refiere a «simples sospechas o conjeturas acerca de un informe técnico». «Se podrá estar o no de acuerdo con él, pero lo que no es aceptable es que se tache sin más de negligente o impropio, sin fundamento alguno», sostiene el fiscal superior, que reseña que el documento no es vinculante y lo considera ampliamente fundamentado y argumentado. «No puede ser constitutivo de hecho ilícito alguno», recoge el decreto, con la rúbrica del fiscal superior. A la vez, descarta una investigación prospectiva basada en «meras hipótesis o en la pura y simple sospecha» y por tanto sin fundamento objetivo, tal y como indica en una circular sobre investigaciones de carácter general en causas penales el Ministerio Fiscal, recuerda.

