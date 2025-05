Los juegos 'made in Cáceres' que se venden en toda España

Cuenta Fercho, Fernando Campón (Cáceres, 1994) que quien más quien menos se ha inventado un juego alguna vez en su vida. «De pequeño, jugando por ... ejemplo al 'Torito en alto' a alguien se le ocurría meter alguna regla nueva y ya era un juego diferente», relata este joven. Y es verdad, no hay dos familias que jueguen igual al parchís en España, las normas se van adaptando.

La historia de Fercho y José Sánchez, titulado superior en hostelería e ingeniero en Telecomunicaciones respectivamente, los dos socios de la editorial de juegos de mesa cacereña 'Little House Board Games', empezó con un fracaso, como muchas empresas que al final son exitosas.

«Siempre habíamos jugado a los juegos de mesa, desde pequeños». Ese primer juego que no resultó como esperaban se llama, o se llamaba, porque no existe, 'Monster Food Tucks'. «Nos salió mal, lo hicimos todo mal, el marketing mal, nos faltaba todo el bagaje empresarial y la experiencia, y nos vino bien porque nos dimos cuenta de la realidad, de cómo era todo y de todo lo que teníamos que hacer para sacar un proyecto adelante, fracasamos por inocencia», explica ahora Fercho.

Aunque esos inicios fueron algo catastróficos la experiencia fue muy útil, algo de lo que da cuenta el juego Q Memory, que se encuentra repartido por jugueterías de toda España, también en varias de Cáceres como Emociones, en la avenida de España. Este producto es el primero que ha salido al mercado sin el respaldo de campañas de 'crowfunding' como en sus dos anteriores propuestas. En esa etapa previa crearon dos productos. Uno es 'End of line', un juego que consiste en continuar una línea de cartas sin interrupciones. De este juego se llegaron a vender 800 unidades en total, entre los que apoyaron el proyecto y los que las compraron en tiendas. El siguiente fue 'Freedom', un juego de rimas que tiene un objetivo educativo. «Está en la línea de las peleas de gallos y tiene un modo 'Furor' en el que se hacen dos equipos en el que se pueden enfrentar». Igual que 'End of Life' ahora mismo está agotado, aunque se va a volver a editar y probablemente en varios idiomas.

Fue justo antes de la pandemia cuando Fernando y José se establecieron como empresa. «El covid mermó en partes nuestros planes, seguimos trabajando pero no pudimos viajar ni ir a ferias». Este año han estado en tres ferias nacionales de ocio y el año que viene planean estar en Essen, la mayor feria de ocio del mundo, en Alemania.

Producción

Volvemos a 'Q Memory', que es, en palabras de Fercho, su «primera aventura real». En esta ocasión son 3.000 los ejemplares que han editado, de los queya han vendido la mitad. Lo han fabricado en China, aunque buscan acercar la producción a Europa, a Polonia. Se trata de un juego compacto, casi de bolsillo, que cuenta con 18 losetas. La dinámica es ir levantando las diferentes piezas y memorizando una estructura hasta completar una figura. «Está funcionando de maravilla, tiene un precio asequible, son 15 euros y sirve para el ámbito educativo y familiar, no tiene restricción en el número de personas que juegan, nosotros hemos llegado a jugar 18», explica Fercho con satisfacción.

Y nos vamos directamente al futuro, porque ya hay otros dos juegos en mantilla, también con formato hexagonal, la nota distintiva de esta línea. Se llaman 'Hextremadura', con guiño a la región, 'Pantheon' e 'Iso'.

El camino del emprendimiento no es sencillo, pero estos jóvenes reivindican su papel contra la tendencia natural de los extremeños a opositar. «No quiero algo estable, quiero sacar adelante mi proyecto, quiero trabajar no de lunes a viernes, indica Fernando Campón, que defiende también el ocio presencial frente al virtual y cree que el contacto físico es imprescindible. «Los juegos de mesa tienen su hueco, es un mercado que no para de crecer todos los años, quizás por la pandemia, por esa necesidad que hubo de quedarse en casa». No ve conflicto, en todo caso, entre ambos formatos y 'Q Memory' tendrá su versión digital y se podrá jugar a ella con el móvil.