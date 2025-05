Joyas de papel en Cáceres y uno que vaticina el fin del mundo

SERGIO LORENZO Domingo, 21 de noviembre 2021, 08:01 Comenta Compartir

¿Qué tendrán los libros? En estas últimas semanas me ha tocado cambiar de vivienda, y me ha vuelto a pasar lo mismo que otras ... veces que me he mudado de casa: En los primeros días de estar en el nuevo piso me parece triste, desolado, me lleno de angustia; hasta que, poco a poco, se van adueñando de la nueva casa los libros que me han dado entretenimiento y felicidad. Cuando veo las paredes, las estanterías, repletas del color de sus lomos, mi espíritu se llena de alegría y las paredes de luz. ¿Qué tendrán los libros que me hacen tanto bien?

Si a mí me gustan estos amigos callados, más le gustan al compañero Manuel Caridad, que se enfada desde el ventanal de la Redacción de Cáceres, al ver a la gente cruzando por el semáforo de Correos: «Es que ni uno lleva un libro. La mayoría van mirando como tontos al teléfono móvil. No sé a dónde iremos a parar», dice volviendo al ordenador cabeceando. Él tiene envidia de la felicidad que debieron tener Manuel Rodríguez-Moñino y su mujer María Brey, con su biblioteca de más de 17.000 ejemplares. Siente simpatía por el sabio que nació el 14 de marzo de 1910 en Calzadilla de los Barros (Badajoz). «Antonio y yo –habla de él como si le hubiera conocido toda la vida–, tenemos en común que yo tengo leucemia y él murió de un cáncer linfático. Somos como primos hermanos en la enfermedad, las leucemias afectan a la médula ósea y a la sangre, y el cáncer linfático a la linfa y a los ganglios. El pobre murió a los 60 años con las manos hinchadas y los brazos paralizados». El compañero nos comentó sobre Rodríguez-Moñino, que su biógrafo Ricardo Hernández Megías, señala que a los 6 años le regalaron un ejemplar de El Conde Lucanor, según la dedicatoria, «en prueba de admiración por su gran amor por los libros», y el niño ya puso en el libro: «Biblioteca A. Rodríguez». «Por cierto –dijo Caridad– que él se llamaba Antonio Rodríguez Rodríguez, al ser su padre Rafael Rodríguez Moñino y su madre María del Rosario Rodríguez Mateos de Porras; pero decidió tomar los dos apellidos paternos como el suyo primero. Fue listo hasta para eso, porque en la vida es importante el nombre». Mientras Caridad investigaba sobre la biblioteca del matrimonio, el fotógrafo Guinea nos deleitaba con frases del Diccionario geográfico popular de Extremadura, que había escrito Rodríguez-Moñino: «Mirad, aquí pone que el dicho de: 'Nacer en Cáceres y morir en otra parte', se debe a que en Cáceres había muchos nobles, y los segundones tenían que irse a otra parte a buscar fortuna. Aquí está otro dicho: 'En Ciudad Rodrigo, damas; en Cáceres, caballeros, y en Plasencia, los dineros'; y este: 'Cáceres es la cabeza y Trujillo el corazón, Plasencia la que no llora, Coria la que enmudeció'». A Caridad le asombró la generosidad de María Brey que al morir en 1995 sin hijos, donó la biblioteca del matrimonio a la Real Academia Española (RAE) de la Lengua, de la que había sido académico Rodríguez-Moñino, y a la Biblioteca Pública del Estado en Cáceres. En la RAE hay toda una sala dedicada al legado del matrimonio, con 17.000 obras, entre las que hay manuscritos desde el siglo XV hasta de Pablo Neruda, grabados y estampas de Durero, Goya, Rembrandt, acuarelas de Fortuny... Joyas de papel en Cáceres y uno que vaticina el fin del mundo Cáceres tiene la suerte de tener 829 joyas de papel del matrimonio desde 1952. María Brey dejó señalado que a su muerte se quedaran definitivamente en la biblioteca cacereña, y por eso desde 1995 tiene el nombre del matrimonio de sabios. La directora de la Biblioteca, María Jesús Santiago Fernández, recalca que la donación es muy importante porque están relacionadas con Extremadura. Ella destaca obras como: 'Abito y armadura spiritual' de Diego Cabranes, del año 1544; el tratado de 1584 de Ruy López de Segura, considerado el primer campeón del mundo de ajedrez de Europa, que nació en Zafra en 1530; la obra de 1661, de Jacinto Arias de Quintanadueñas, 'Antiguedades y santos de la muy noble villa de Alcántara'; el libro de 1655, 'Declaración magistral sobre los emblemas de Andrés Alciato' de Diego López; 'Obras de Albeytería' de Martín Arredondo de 1669; o 'Deleyte de cavalleros y placer de los cavallos', de 1736, del vecino de Hornachos (Badajoz), Lucas Maestre de San Juan. Lo bueno es que casi todas estas joyas se pueden ver por internet, en Ciconia, la Biblioteca Digital del Patrimonio Cultural de Extremadura. El bibliófilo Caridad nos dio un buen susto el otro día en Leroy Merlín. Él y Guinea me acompañaron a comprar un mueble para mis libros en el piso nuevo. Cada uno curioseaba por su lado. Cuando estaba intentando decidirme entre dos estanterías, llegó a mi lado el fotógrafo, todo sofocado. –Ven rápido, que a Caridad le ha dado un jamacuco. –¿Qué ha sido? ¿La leucemia? –pregunté mientras me apuraba en seguirle. –¡Qué va! Ha visto una caja de caudales que simula un libro y se ha venido abajo, directamente al suelo. Ha sido como un desmayo. Llegamos al lugar en el que estaba sentado en el suelo. Atendido por una dependienta y una amable mujer que le abanicaba. Con la cara blanca como un folio, al vernos nos dijo señalando al falso libro. –¿Habéis visto eso? Como ya nadie toca los libros, han decidido que lo mejor es esconder el dinero en ellos. Esto es la ruina de la especie humana. Le llevamos cogido, Guinea a un lado y yo al otro, hasta mi coche. Le tendimos en los asientos traseros y camino a su casa, no paraba de repetír con un hilo de voz: «Esto es el acabose. Ya falta poco para el fin del mundo. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será?»

