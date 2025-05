«Hay que dar más voz a los jóvenes a través de los libros»

Cristina Núñez Cáceres Viernes, 19 de noviembre 2021, 07:45 Comenta Compartir

La adolescencia es una edad crítica para muchas cosas, y una de ellas es la lectura. En torno a los 15 años muchos de los que eran apasionados lectores durante la infancia empiezan a apearse de este hábito, arrebatados por el ocio cibernético o las salidas en pandilla. Sin miedo alguno, el escritor Fernando Alcalá (Cáceres, 1981) ha firmado ya diez obras destinadas a esta franja de edad, que es una bisagra entre la infancia y la vida adulta. Junto a Geòrgia Costa, a cuatro manos han creado mundos de fantasía disfrutables también por todos los públicos.

El pasado día 12 Alcalá dio a conocer 'El canto de las ruinas', su última obra, editada por Nocturna, una ucronía ambientada en la Roma del siglo XVII, una novela de «fantasía disfrazada de novela histórica», describe el autor. Le acompañó en la Biblioteca Pública la escritora Pilar Galán. Se trata de una presentación enmarcada en el 'Otoño literario' que organiza el Ayuntamiento de Cáceres. Más conocido fuera que dentro de su ciudad, Alcalá es un destacado autor que forma largas filas en ferias de toda España. Acaba de estar en el Festival 42, el primer festival de géneros fantásticos de Barcelona. Profesor de inglés del IES Al-Qázeres, combina ambas facetas a costa de sacrificar horas de vida y de sueño. No es fácil vivir desdoblado.

–¿No se plantea dedicarse en exclusiva a la escritura?

–Hoy en día el que se dedica solo al mundo del libro es un privilegiado. La literatura juvenil vende mucho pero también se publica mucho, no te lo puedes plantear a medio plazo, necesitas una base detrás. Por mi forma de ser me interesa tener una estabilidad para pagar la hipoteca y luego ya poder ser estrella del rock.

–¿Cómo empieza su relación con Geórgia Costa?

–Somos amigos desde 2004 o 2005, nos conocimos por Internet escribiendo historias de ficción (fun ficcion), sin animo de ningún tipo. En 2011 escribimos la historia de 'La Segunda Revolución' y nos gustó mucho la experiencia. No sabría hacerlo ya sin ella.

–¿Cómo se escribe a cuatro manos?

–Lo mejor es dejar el ego a un lado para que el libro sea lo mejor que puede ser. Después de tantos años juntos conocemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Entendemos la creación como una cebolla y cada uno va aportando una capa. Hay mucho teléfono porque ella vive en Tarragona y yo en Cáceres.

–¿No piensa en escribir en solitario u otras historias?

–Me gusta mucho escribir para jóvenes, que por ahora estoy muy cómodo y muy contento. Me parece también una labor social, hay que darles voz, también a través de los libros. La literatura juvenil tendría que tener un espacio mucho más importante en todos los medios.

–En la adolescencia dejan de leer incluso niños que eran muy lectores.

–A partir de 3º y 4º de ESO hay una desconexión. La mayoría no lee todo lo que nos gustaría, pero el que lee, lee mucho. Se publica más para ellos, tienen mucho que elegir y las redes, en donde hay muchos espacios sobre libros.

–Supongo que ser profesor le ayuda mucho a la hora de escribir para jóvenes.

–Me permite hablarles a través de los libros cara a cara, sé qué quieren y sé qué necesitan, no escribo para alguien que no sé quién es.

–¿Y qué les interesa?

–Es una generación mucho más política de lo que éramos nosotros. Están muy interesados por el tema de la diversidad. Nosotros en nuestros libros tratamos de que haya diversidad de géneros, de ideas, porque lo demandan. Están muy interesados en verse reflejados en los libros.

–¿Cree que se le conoce lo suficiente en Cáceres?

–Quizás no es la persona, sino el género. Aquí nos gusta mirar lo que tenemos dentro si habla de nosotros, pero yo no suelo hablar de Cáceres en mis novelas. Yo me he recorrido España con mis novelas y me resultaba muy chocante que aquí no me llamaran para nada, excepto en el ámbito educativo. Hay que potenciar menos lo localista y más lo que mira hacia fuera.

