«Los jóvenes cacereños que nacimos en los 90 pasamos nuestra adolescencia en el Príncipe»

Pese a que ser escritora era uno de sus sueños desde bien pequeña, y a estar prácticamente convencida de lograr lo que se propone –reconoce que siempre lo intenta y se considera una persona tremendamente positiva y entusiasta, cualidades que transmite durante la entrevista a este diario–, a Beatriz Maestro le pilló por sorpresa el éxito que ha alcanzado con su trilogía 'Sacrílegus'.

Su primer título, 'El fuego de la hereje', ha arrasado en EE.UU., Reino Unido y Canadá, en Amazon. «Esto para mí ha sido algo que no me lo imaginaba y menos estando en español».

Hoy la obra está traducida al inglés, italiano, alemán y portugués y va a editarse en francés. Después de este volumen de una saga ambientada en la Edad Moderna en Cáceres, con una trama amorosa entre un inquisidor y una judía, esta licenciada en Historia publicó 'Las cenizas del inquisidor'. Y actualmente está inmersa en el título que cerrará un ciclo literario que le está reportando más de una satisfacción.

«Al principio solía poner mi mail en los libros, pero llegó un momento en el que me escribían tanto que decidí omitirlo. Me gusta atender las demandas de mis lectores pero, con tantas cosas, lo tuve que quitar, pero me escriben mucho por redes sociales», confiesa esta joven de 31 años que ha conquistado a sus lectores con la novela histórica.

«Son personas que les gusta la historia y personas que les gusta el romance. Gente que a lo mejor no ha leído nunca libros de historia pero cuando lo hacen me comunican que se les ha despertado algo que les parece inquietante», revela la escritora, que piensa que la manera más eficaz de acercar los hechos históricos a todo el mundo es a través de un guion novelado.

«Yo sé que el libro que he publicado este año, 'Con cirios y con palos', es muy técnico –ilustra– y gente que conozco lo lee, pero sé que no disfrutan tanto como con una novela».

Del Príncipe, donde nos citamos con ella, guarda buenos momentos de su adolescencia. «Lo que más recuerdo sentimentalmente es mi etapa de adolescente. Los jóvenes que nacimos en los 90 pasamos nuestra adolescencia en este parque. Venía con mis amigas, jugábamos a las cartas, paseábamos, conocíamos a más gente... nuestros fines de semana eran aquí», evoca la joven escritora, que trabaja en el secretariado de actividades culturales de la UEx.

«Lo que más me gusta es el agua y considero que las fuentes deben ser uno de sus potenciales. En el arroyo que baja en medio, los chavales cazábamos ranas. Creo que el hecho de que haya tanta agua en un parque se debería fomentar, explotar y valorar por todos los que tenemos este parque en nuestra ciudad».

Maestro admite que en la naturaleza encuentra inspiración para crear. Pero es la huella del paso del tiempo en los lugares, como los vestigios de piedra de las antiguas fincas del Príncipe, lo que realmente le fascina, según confiesa. «Los ambientes históricos un poco en decadencia es lo que más me sobrecoge y, cuanto más sentimiento me genera algo, a partir de ahí comienzo a escribir».

Cronista Oficial

Con raíces en San Martín de Trevejo (su familia materna procede de esta bella localidad de Gata, que le ha nombrado Cronista Oficial, convirtiéndola en la más joven de España), la escritora se ha criado y reside en la capital cacereña, donde le gustaría desarrollar su carrera profesional.

Simultaneando varios proyectos y con el firme propósito de sacar las oposiciones de Secundaria en la región (aprobó la convocatoria de Andalucía), tiene claro que en su futuro inmediato en pareja no cabe por ahora la maternidad. «Veo difícil compaginar un trabajo normal con tener bien atendida a tu familia y tu trabajo... imagínate si, aparte, estudias oposiciones –porque hasta que no saque la plaza no voy a parar–, escribes libros, te metes en proyectos de traducción, te llaman para dar conferencias...».

«Todo lo que me sale siempre me parece bien y tengo ganas», concluye la escritora antes de la despedida en el Príncipe.