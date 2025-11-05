HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jóvenes intérpretes de guitarra clásica ofrecerán cuatro conciertos

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

La Asociación de Guitarra Clásica de Extremadura Ángel Iglesias ha organizado el Ciclo de Jóvenes Intérpretes Extremeños de Guitarra, que contará con cuatro conciertos –los días 7, 22 y 29 de noviembre y 12 de diciembre– y un Concurso de Interpretación Internacional de Guitarra Clásica en la modalidad infantil, el 13 de diciembre.

El primer concierto será este viernes en el paraninfo del Espacio UEx, a las 20.00 horas, y lo ofrecerán los jóvenes guitarristas Antonio Siendones y Luis Márquez, del Conservatorio Profesional de Música Hermanos Berzosa de Cáceres, y del Conservatorio Esteban Sánchez de Mérida, respectivamente. Continuará el ciclo el 22 de noviembre, en el salón de actos de Caja Almendralejo a las 20.00 horas, a cargo de Isabel Mendo, de Arroyo de la Luz. El 29 de noviembre, será el turno de Nacho Cuadrado, alumno del Conservatorio de Mérida. Su actuación también será en el salón de actos de Caja Almendralejo, a las 20.00 horas. Y el 12 de diciembre el concierto correrá a cargo de Juan José Rodríguez, de Oliva de la Frontera, actualmente profesor en el conservatorio Juan Vázquez de Badajoz.

Además, se desarrollará el Concurso de Interpretación Internacional de Guitarra Clásica en la modalidad infantil hasta 11 años, con premios como una beca de estudio, medallas, diplomas y una guitarra Esteve para el primer premio. La final será el 13 de diciembre a las 10.00 horas en el salón de actos del colegio mayor Antonio Franco, antigua residencia de estudiantes San José.

