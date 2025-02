Jóvenes con implantes cocleares se sumergen en el verano cacereño

R.H./ C. Núñez Lunes, 10 de julio 2023, 07:43 Comenta Compartir

Jóvenes de toda España han protagonizado en tierras cacereñas un campamento muy especial. Los participantes tienen entre 11 y 17 años y son implantados cocleares.

Se trata de un dispositivo electrónico que facilita la audición a las personas sordas o que tienen dificultades auditivas. La particularidad es que se reúnen en un campamento denominado CampAice 2023, organizado por la federación nacional de las asociaciones que integran este colectivo. Este verano han elegido la provincia de Cáceres. Las actividades, que terminaron ayer domingo se han celebrado en el Albergue Alagón Natura, de Valdeobispo, cerca de Coria, y han contado con monitores de la empresa Papirola.

Quico López, director de este campamento y coordinador de implantes en Andalucía, valoraba ayer la buena marcha de estas jornadas, tanto por el espacio elegido como por el trabajo de Papirola. Son niños y adolescentes que pueden acudir a cualquier campamento, pero este les concede la posibilidad de compartir sus inquietudes con personas que atraviesan experiencias muy parecidas. «Normalmente en sus clases escolares no hay ningún niño implantado, al sentirse entre iguales comparten experiencias, aprenden entre ellos», destaca López. El éxito de esta iniciativa lo muestra el hecho de que al principio, hace nueve años, se apuntaban 15 niños y ahora «en cuatro días llenamos el cupo». Son 45 en total.

Especialistas de Otorrinolaringología de Groningen (Holanda) realizan un estudio entre los participantes

«Hace unos años se necesitaba lectura labial para que te entendiesen y ahora gracias al implante no hace falta», destaca. Estas jornadas buscan incrementar la autoestima de estos jóvenes. «Les damos una serie de recursos para en su día a día afrontar por ejemplo una avería en el procesador, una avería en el cable, sacar el máximo partido a su implante y también empoderarlos». Estos chicos llegan en ocasiones, indica López, con «cierta desconfianza, la autoestima un poco baja porque han sufrido en la escuela; intentamos que crean en sí mismos para que cuando salgan del campamento su vida haya cambiado un poquito, la mayoría se van muy contentos y con mucha fuerza en sí mismos». Ellos pueden participar en cualquier actividad con personas de todo tipo, pero en esta propuesta se contempla, por ejemplo, fórmulas para el momento en el que estos jóvenes llevan a cabo actividades acuáticas, en las que no pueden llevar el implante para evitar que se mojen y por tanto no oyen. Se les avisa con banderas u otros métodos.

Tras esta intensa semana estos jóvenes empiezan a interactuar entre ellos. «Crean grupos de Whatsapp, hacen quedadas y se mantienen en contacto, forman una pequeña gran familia». Durante este campamento se ha llevado a cabo un estudio por parte del Departamento de Otorrinolaringología del Centro Médico Universitario de Groningen (UMCG), Países Bajos, enfocado a nuevos métodos par realizar pruebas de audición utilizando un robot. En el estudio participan cuatro investigadores.