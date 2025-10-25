Los jóvenes empresarios entregan sus galardones

Acto de entrega de los premios ayer en el complejo San Francisco.

Redacción CÁCERES. Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

El Complejo Cultural San Francisco acogió ayer la séptima edición de los Premios Joven Empresario de Extremadura, organizados por AJE Extremadura, dentro del I Congreso Regional de Emprendimiento Rural. El evento reconoció la labor de jóvenes empresarios que impulsan la economía y el empleo en la región.

En total, se entregaron ocho galardones. Andrés Álvarez, fundador de El Templo de los Arroces, fue distinguido como Joven Empresario de Extremadura, mientras que Emma Prieto, creadora de la firma de moda homónima, recibió el premio a la Trayectoria Empresarial.

Los demás reconocimientos fueron para Círculo Empresarial Moralo (Alianza Emprendedora), Sol Franco de Coworking Conpartes (Iniciativa Autónoma), Teresa Corchero de Bombones Valcorchero (Relevo Generacional), Julio Fresno de Modular Box (Desarrollo Tecnológico), Sergio Gómez de Rufifruit (Impulso Rural) y Cecilia Alvarado de CocoBrand (Futuro).