HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto de entrega de los premios ayer en el complejo San Francisco. J. REY

Los jóvenes empresarios entregan sus galardones

Redacción

CÁCERES.

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Complejo Cultural San Francisco acogió ayer la séptima edición de los Premios Joven Empresario de Extremadura, organizados por AJE Extremadura, dentro del I Congreso Regional de Emprendimiento Rural. El evento reconoció la labor de jóvenes empresarios que impulsan la economía y el empleo en la región.

En total, se entregaron ocho galardones. Andrés Álvarez, fundador de El Templo de los Arroces, fue distinguido como Joven Empresario de Extremadura, mientras que Emma Prieto, creadora de la firma de moda homónima, recibió el premio a la Trayectoria Empresarial.

Los demás reconocimientos fueron para Círculo Empresarial Moralo (Alianza Emprendedora), Sol Franco de Coworking Conpartes (Iniciativa Autónoma), Teresa Corchero de Bombones Valcorchero (Relevo Generacional), Julio Fresno de Modular Box (Desarrollo Tecnológico), Sergio Gómez de Rufifruit (Impulso Rural) y Cecilia Alvarado de CocoBrand (Futuro).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manolo García da un concierto privado en Mérida
  2. 2 La coincidencia de Paco Candela y José Manuel Soto en Plasencia merma la venta de entradas
  3. 3 Binter tendrá vuelos directos entre Badajoz y Tenerife a partir del 1 de diciembre
  4. 4

    La Junta plantea que las grandes residencias estén obligadas a tener farmacia propia
  5. 5 La lluvia no frena a 5.600 incondicionales de Horteralia en Cáceres
  6. 6

    «No sé si he matado a una mujer o lo he soñado»
  7. 7 Skoda sustituirá los coches de doce años de antigüedad de Alcaldía
  8. 8

    La partida extremeña de póker: presupuestos o elecciones
  9. 9

    Chus García: «Aquí me veían como una pringá»
  10. 10 Científicos, juristas, una conserje, un alumno y hasta un rey dan nombre a espacios de la UEx

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los jóvenes empresarios entregan sus galardones

Los jóvenes empresarios entregan sus galardones