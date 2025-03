30 jóvenes de Cáceres, que se quedaron sin cotillón por la covid, exigen el dinero de las entradas

Sergio Lorenzo Cáceres Martes, 18 de enero 2022, 07:37 Comenta Compartir

Las Navidades de 2021 han sido las que han tenido más personas confinadas, que pasaron la noche del 31 de diciembre en una habitación de sus casas. Algunos de ellos eran jóvenes que habían comprado hacía semanas su entrada de cotillón, y que no pudieron salir a celebrar la llegada del nuevo año. En el caso de Cáceres hay 30 que se gastaron 50 euros en comprar una entrada, y ahora están realizando esfuerzos para recuperar la totalidad del dinero.

La Federación Extremeña de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Feaccu), está tramitando la denuncia de estos jóvenes de Cáceres que no pudieron ir a la fiesta por estar afectados por un positivo de covid o por tener que estar confinados al ser un contacto estrecho. «La mayoría son del cotillón de Los Golfines de Arriba, pero algunos también son del que hubo en Aralia –indica Feaccu–. En Los Golfines devuelven 30 de los 50 euros gastados en la entrada, mientras que en Aralia no devuelven nada porque cuando han comprado la entrada, han ido dando el visto bueno a documentos que les salían en la pantalla hasta llegar a la compra de la entrada, y en uno de esos documentos se señalaba que de no ir al cotillón no se devolvía el valor de la entrada».

Son tantos los jóvenes que han llamado a la Federación, que ésta ha realizado un modelo de solicitud que lo rellena cada afectado, al que acompaña la entrada y el parte médico que acredita que estaba confinado al tener la covid o ser contacto estrecho.

La Feaccu está ahora en la fase de intento de mediación, que es la previa a la interposición de solicitud de arbitraje. En las solicitudes en las que cada afectado pide que se devuelva la totalidad del dinero de la entrada, se señala que con posterioridad a la adquisición de la entrada, se han visto obligados a pasar 10 días aislados en cuarentena. Feaccu señala que según la normativa vigente, el RD 364/2020 de 14 de marzo de la crisis covid 19, al ser imposible acudir por fuerza mayor, al estar obligados a estar confinados, y haberlo notificado al organizador, le tienen que devolver los 50 euros. Recalcan que no pudieron ir por fuerza mayor, «porque las autoridades les obligaron a confinarse».

Aralia ha señalado al Diario HOY que no tienen que devolver nada porque el comprador ya aceptó no reclamar en caso de no poder ir. En cuanto a El Jardín de los Golfines, esta empresa señala que ella no ha organizado el cotillón, que solo ha alquilado las instalaciones a otra empresa de la que no ha señalado el nombre. La Federación Extremeña de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ha indicado a este medio de comunicación que en el permiso que solicitaron a la Junta de Extremadura para poder realizar el cotillón, el Jardín de Los Golfines figuraba como el promotor y organizador.