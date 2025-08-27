Jose Pop ofrece un concierto gratuito el sábado en la piscina de Sierra de Fuentes
Redacción
CÁCERES.
Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:47
El intérprete cacereño Jose Pop ofrece el próximo sábado día 30 de agosto en la piscina de Sierra de Fuentes un concierto en acústico ... con guitarra y voz. La cita musical, que comienza a las 21.30 horas, es gratuita hasta completar el aforo.
Jose Pop ofrecerá durante su recital versiones de Héroes del Silencio y Enrique Bunbury, además de temas propios en los que el autor aborda su realidad con su particular estilo desgarrado e intimista. La actuación se desarrolla en formato concierto-cena en el bar de este recinto, que atiende la empresa Pache Burguer.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.