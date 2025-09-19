HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jornadas de ciberseguridad para expertos tecnológicos, jurídicos y empresariales

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

La cátedra de Patrocinio de Ciberseguridad (Incibe) de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura (UEx) ha organizado las jornadas ‘Ciberlegal: la ciberseguridad como reto jurídico’, que se están celebrando en el complejo cultural San Francisco de Cáceres los días 18 y 19 de septiembre.

El objetivo principal de esta primera edición es propiciar un espacio de reflexión y diálogo abierto entre expertos del ámbito jurídico, tecnológico, institucional y empresarial, en torno a los retos que plantea la ciberseguridad en un mundo cada vez más digitalizado.

A lo largo de dos días, se abordarán cuestiones fundamentales como la protección de infraestructuras críticas, la defensa de los derechos fundamentales y garantías procesales frente a la ciberdelincuencia, los mecanismos de cooperación internacional y las estrategias de respuesta ante ciberataques.

Las jornadas, dirigidas por los profesores de la UEx Lorena Chano Regaña, Juan Antonio Pavón y Gregorio Serrano Hoyo, forman parte de las actividades divulgativas que realiza desde su origen la cátedra para concienciar y formar a toda la sociedad extremeña.

