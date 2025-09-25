Jornada contra la explotación sexual

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El Ayuntamiento de Cáceres se suma a la celebración del Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, que se conmemoró el 23 de septiembre, con una jornada de formación y concienciación que tendrá lugar hoy jueves día 25 en el Centro Cívico Raimundo Medina. La entrada será libre hasta completar el aforo.