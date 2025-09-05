La Jornada de la Cultura Judía incluye visitas gratuitas a edificios históricos

REDACCIÓN cáceres. Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Cáceres celebra un año más la Jornada Europeas de la Cultura Judía, que cumple su vigésimosexta edición, y que incluyen en sus actividades una conferencia sobre comida sefardí, visitas guiadas gratuitas y puertas abiertas en centros turísticos municipales.

La cita será este domingo 7 de septiembre y tendrá lugar en los 20 municipios que conforman la Red de Juderías de España, de la que la ciudad de Cáceres es miembro, según ha recordado el concejal de Turismo, Ángel Orgaz.

Este año el lema de estas jornadas es 'El pueblo del libro'. Con él se quiere hacer visible la importancia del legado literario de la cultura sefardí y cómo su literatura y el trabajo de divulgación a través de los textos han contribuido a preservar la identidad y las tradiciones de una comunidad que en Cáceres fue una de las más importantes de España y que convivió con el resto de culturas durante más de 250 años.

Y con motivo del lema de este año, la novedad de esta edición será la conferencia que protagonizará el chef, escritor y divulgador gastronómico de la cultura sefardí, Javier Zafra.

«Antes de verano presentamos su libro y la exposición del mismo nombre 'Sabores de Sefarad' en el Centro de Interpretación del Baluarte de los Pozos. Pues bien, Javier Zafra dará a conocer a todos los asistentes los secretos de la cultura sefardí: sus recetas y la historia que cada una de ellas esconde», ha explicado Orgaz.

Esta conferencia comenzará a las 12.30 horas en el área arqueológica del Baluarte de los Pozos. Antes, a las 10.00, comenzarán las visitas guiadas a la judería vieja y luego a la nueva. Estas visitas son gratuitas y sin inscripción previa. Comenzarán en la puerta principal del Ayuntamiento.

Por último, el concejal ha anunciado que habrá también una jornada de puertas abiertas de varios edificios históricos relacionados con la cultura judía en la ciudad como el conjunto arqueológico de Bujaco, el Centro de divulgación de la Semana Santa, el Baluarte de los Pozos, el Olivar de la Judería y el Palacio de la Isla. El horario de puertas abiertas será de 10.00 a 14.00 horas; y en horario de tarde desde las 17.30 horas hasta las 20.30 horas.

«Se trata de un programa muy atractivo para pasar una mañana aprendiendo más de la historia de nuestra ciudad, para pasear por nuestras fantásticas juderías y conocer recetas que son base de nuestra gastronomía actual», ha concluido Ángel Orgaz.