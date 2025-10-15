Jornada abierta de formación en parada cardiaca y reanimación en la Plaza Mayor

Redacción CÁCERES. Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cáceres colabora con el área de Salud en la organización de una jornada de concienciación sobre la parada cardiaca y formación en Soporte Vital Básico para toda la ciudadanía. Será mañana en la Plaza Mayor, con motivo del Día Mundial de la Parada Cardiaca, y cualquier persona podrá aprender cómo actuar y realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP) en una situación de emergencia.

Con el lema ‘Todos los ciudadanos pueden salvar una vida’, se desarrollará de 10,30 a 12,30 horas. La participación es gratuita y abierta a todas las edades.