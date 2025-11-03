Jorge, usuario del taxi en Cáceres: «Llamé con una hora de antelación, pero no llegó a tiempo y perdí el autobús»

Jorge Galván vive en la Plaza Mayor de Cáceres. Se apuntó a un viaje organizado por la Universidad de Mayores a Salamanca. El autobús salía ... de la calle Rodríguez de Ledesma. Llamó con una hora de antelación un taxi para llegar a tiempo. Pero el vehículo no se presentó y Jorge se quedó sin poder ir a la excursión, ya pagada.

«Llamé el día anterior para pedir el taxi y me dijeron que no reservaban de un día para otro, que tenía que ser en el día», ilustra el usuario.

«Al día siguiente me levanté a las seis de la mañana y llamé para contratar el servicio. Pero no llegó. Eran las siete de la mañana y allí no había aparecido nadie. Llamé varias veces y me dijeron que no había gente libre. Me quedé sin viaje, que estaba pagado», resume. Era un día de diario. Y el bus partía a las siete de la mañana.

«Tenía el problema de que no conseguía contactar con la monitora del viaje para avisarle de mi retraso», añade Jorge. Cansado de esperar, y viendo cómo el tiempo corría en su contra, este usuario hizo una última llamada a la centralita de Radio Taxi: «Ya cabreado, les dije que se olvidaran porque había perdido el viaje», resume.

«Lo mío, al fin y al cabo, era un viaje de ocio. Pero imagínate que es un viaje de trabajo o por alguna urgencia. O, incluso, para ir al hospital. Siendo previsor llamé con una hora de antelación pensando que iba a tardar. Pero la tardanza fue exagerada», agrega.

Aunque reside en la actualidad en Cáceres, ha vivido durante mucho tiempo en Madrid donde las cosas, asegura, son diferentes y la oferta es más amplia. «Aquí, como no tienen competencia, les da igual. Antes o después van a conseguir un cliente. Es un desastre», mantiene.

Segunda experiencia

Tras esta mala experiencia, Jorge ha vivido recientemente una situación parecida. En este caso, los viajeros eran su hija y su novio, que tenían que coger el tren.

«El tren salía a las dos de la tarde y media hora antes llamamos. Esperamos el taxi en la parada de Gran Vía. El taxista llegó asfixiado. Le dije que el tren salía en diez minutos. No sé cómo lo hizo pero lo consiguieron y no perdieron el tren. Pero por los pelos», resume este usuario.

Aprovecha para recordar que la parada de taxis de Gran Vía, situada junto a la Plaza Mayor, suele estar habitualmente vacía. Es raro ver un taxi aparcado, comenta.