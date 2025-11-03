HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Taxi estacionado en la avenida de España de Cáceres. HOY

Jorge, usuario del taxi en Cáceres: «Llamé con una hora de antelación, pero no llegó a tiempo y perdí el autobús»

Este vecino de la Plaza había pagado una excursión a Salamanca con la Universidad de Mayores pero se quedó en tierra porque el taxista no apareció

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:28

Comenta

Jorge Galván vive en la Plaza Mayor de Cáceres. Se apuntó a un viaje organizado por la Universidad de Mayores a Salamanca. El autobús salía ... de la calle Rodríguez de Ledesma. Llamó con una hora de antelación un taxi para llegar a tiempo. Pero el vehículo no se presentó y Jorge se quedó sin poder ir a la excursión, ya pagada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  4. 4 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
  5. 5 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
  6. 6 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  10. 10

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Jorge, usuario del taxi en Cáceres: «Llamé con una hora de antelación, pero no llegó a tiempo y perdí el autobús»

Jorge, usuario del taxi en Cáceres: «Llamé con una hora de antelación, pero no llegó a tiempo y perdí el autobús»