Jonathan murió por la rotura de una arteria, según la autopsia

La causa de la muerte de Jonathan Espinoza fue, en términos médicos, un edema cerebral difuso, es decir, la rotura de una arteria cervical ... provocada por un golpe. Esta es la conclusión provisional de la autopsia que se le practicó al joven de origen nicaragüense. El informe forense muestra que el chico, que había pasado toda la noche de fiesta en la Madrila, había consumido grandes cantidades de alcohol. En concreto 2,14 gramos de alcohol etílico por litro en sangre, una cantidad que puede considerarse muy alta y que genera una intoxicación grave, según los parámetros que publica el Ministerio de Sanidad.

Estanislao Martín, abogado de la defensa del joven investigado por la muerte de Jonathan, de Navalmoral de la Mata y que permanece en prisión, ha solicitado más diligencias, que se aporte una historia clínica y los antecedentes que tenía el fallecido.

También se ha solicitado que se haga un informe a su cliente para saber si era consumidor de estupefacientes y alcohol y que se valore el riesgo de reincidencia, así como la peligrosidad relacionada con el consumo de sustancias estupefacientes y alcohol.

Las pompas fúnebres de Jonathan se celebraron el 24 de septiembre, tres días después de su muerte. Allí le brindó su último adiós su madre, Marisol, junto a sus dos hermanas, doblegadas todas por el dolor. La madre y una de las hermanas llegaron desde Nicaragua para despedir a Jonathan, cuyos restos mortales fueron incinerados e iban a ser trasladados hasta su lugar de origen. Allí, en su país natal quedó otro hermano más. Los órganos de 'Pirlo', como se conocía al joven, fueron donados. Al parecer el chico era donante y en su filosofía de vida estaba poder ayudar a los demás en esos casos, tal y como explicaba en el sepelio una persona cercana.

En la ceremonia, que fue de carácter íntimo, estuvieron todos los que han compartido la vida con este joven, muchos de ellos personas migrantes y también del entorno de la Iglesia. Fue una eucaristía oficiada por el delgado de migraciones de la Diócesis, Ángel Martín Chapinal.

El joven, amante del baile, llevaba viviendo en Cáceres tres años. Vivía con una de sus hermanas y los que le conocían subrayaban de él su buen carácter. Le gustaba salir y divertirse y acababa de encontrar un trabajo cuidando a una persona mayor. Ayudaba económica a su madre, en una situación complicada económicamente.