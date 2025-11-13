HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo del tanatorio San Pedro de Alcántara el pasado miércoles 24 de septiembre cuando se celebró el funeral de Jonathan Espinoza. HOY
Joven fallecido en una pelea en Cáceres

Jonathan murió por la rotura de una arteria, según la autopsia

El joven fallecido en una pelea en Cáceres sufrió un golpe en el rostro tras el que cayó en el suelo

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:41

La causa de la muerte de Jonathan Espinoza fue, en términos médicos, un edema cerebral difuso, es decir, la rotura de una arteria cervical ... provocada por un golpe. Esta es la conclusión provisional de la autopsia que se le practicó al joven de origen nicaragüense. El informe forense muestra que el chico, que había pasado toda la noche de fiesta en la Madrila, había consumido grandes cantidades de alcohol. En concreto 2,14 gramos de alcohol etílico por litro en sangre, una cantidad que puede considerarse muy alta y que genera una intoxicación grave, según los parámetros que publica el Ministerio de Sanidad.

