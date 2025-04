Los jardines particulares que alegran las calles de Cáceres

El Perú, San Marquino o Pinilla son algunas de las zonas de Cáceres que cuentan con auténticos vergeles privados que se sitúan a pie de ... calle. Se distinguen por su color y su variedad de cultivos y son diferentes a toda la vegetación que estamos acostumbrados a ver en la vía pública. Son oasis floreados en medio del asfalto urbano. Detrás de ellos no hay grandes contratas de mantenimiento, ni siquiera la sección de Parques y Jardines del Ayuntamiento. Son tres mujeres quienes los atienden.

Dolores Villa, Saturnina Leal y Dolores Durán nos muestran orgullosas sus pequeñas obras de arte, los jardines que regentan a los pies de sus viviendas, fruto de años de dedicación y de entrega a la jardinería. Estas tres mujeres, alguna octogenaria, se han convertido en maestras de la botánica. Sus plantaciones son escaparates de naturaleza y la envidia de muchos vecinos.

En el barrio de Pinilla, justo en la frontera con la Mejostilla, se emplaza el que se conoce como 'el edificio de los cuernos', una gran construcción de viviendas de los años 60. La fachada del portal 29 de la calle Héroes de Baler se encuentra engalanada por una gran parra que asciende hasta el segundo piso, acompañada también por flores y macetas que invitan a quedarse un rato observando. Es el resultado de la tarea sin descanso de la vecina del bajo, Dolores Villa. A pesar de su edad, no deja pasar un día sin antes atender a su pequeño jardín privado. «Las riego hasta cuatro o cinco veces al día, pero con el verano hay algunas que se me mueren y me da mucha pena», asume.

Ampliar Dolores Villa. En Pinilla, casi en la frontera con la Mejostilla, circular por la acera de Héroes de Baler es encontrarse una batería de flores. a.m.

Verano

La llegada del verano y del calor amenaza su pequeño edén. Lo mismo le sucede a Dolores Durán que regenta un jardincillo en San Marquino, más concretamente en la carretera de la Montaña en una de las viviendas frente al antiguo bar Yerpi. Durante mucho tiempo Dolores estuvo luchando con el Ayuntamiento para que le cediera alguno de los arriates colocados frente a la puerta de su casa, con el compromiso de cuidarlos y adornarlos. El que la sigue la consigue, finalmente, ha podido plantar tres espacios que lucen todo tipo de flores, entre las que destacan las rosas.

Falta de ayuda

A pesar de estar muy satisfecha con su tarea de embellecer el barrio, Dolores protesta por la falta de ayuda que recibe. El sistema de riego por goteo que implantó el Consistorio apenas tiene efecto en la conservación de sus plantas, por lo que ella tiene que utilizar su pequeña pensión para hacer frente a los gastos.

Por este motivo, hace un tiempo que en su parcela se puede leer un cartel dónde ruega que no se arranquen sus flores. Dolores hace un esfuerzo tanto físico como económico por mantener su plantación. «Me arrancaban muchas veces hasta las raíces y es una pena con la ilusión que yo tengo», lamenta.

Ampliar Saturnina Leal cuida desde hace años los terrenos aledaños al edificio en el que vive en el Perú. Ha creado auténticos vergeles a pie de calle. a.m.

Propia cosecha. Es la mejor definición para los jardincillos privados cacereños. Otro ejemplo, son las pequeñas parcelas que custodia Saturnina Leal en la calle Lima, en el barrio del Perú. Aunque estos descampados, situados en la esquina de los edificios, pertenecen a todo el bloque, Saturnina es dueña y señora de este espacio, al menos para mantenerlo en perfecto estado de revista.

Desde que murió su marido, hace seis años, se ocupa de atenderlo. Ha creado un verdadero jardín botánico en apenas 30 metros cuadrados. Cuenta con todo tipo de plantas, desde hortensias y alegrías de la casa hasta tomateras y melocotoneros. Su método para mantener esta gran plantación es simplemente apuntar con la manguera desde su casa, el primer piso de este edificio. Saturnina no se complica. Su técnica es infalible, aunque cuenta que a principios de este año solicitó una manga de riego al Ayuntamiento. No ha obtenido noticias.

Estas tres mujeres y sus majestuosos jardines son elogiados por muchas personas. En ocasiones les agradecen su labor y les regalan pequeñas plantas. Son conscientes del trabajo que supone mantener estos espacios, por lo que se prestan a ayudar de algún modo. Las mujeres lo agradecen. Para ellas eso es mucho más que un jardín, es casi su principal cometido de cada día. Una tarea desinteresada que alegra y embellece de colores a Cáceres.