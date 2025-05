Jardinería para dejar la calle y lograr un empleo en Cáceres

Laura Alcázar Viernes, 25 de febrero 2022, 07:32 Comenta Compartir

Es época de poda y Javier Mateos saca de uno de los bolsillos traseros del pantalón cargo gris que viste una «tijerina» de podar, una pequeña herramienta de mano que, junto con «una cavadora, un zacho, una pala, un escobón grande para barrer y una carretilla» forman el material de trabajo que usa actualmente. De realizar tareas en la construcción como auxiliar de mantenimiento en obras de Barcelona, ha pasado a ayudar en la conservación de los espacios verdes de la ciudad como aprendiz de jardinero, profesión de la que ya domina con soltura su terminología. «Estamos aprendiendo los nombres de la plantas», dice.

Este joven de 33 años recaló hace 21 meses en el centro Vida que Cáritas tiene en la capital cacereña, cuando en plena pandemia perdió su empleo y se vio sin hogar a la vez que se rompía la relación sentimental que mantenía. «Llegué a la calle porque se terminó la relación con una pareja, estuve trabajando y se acabó el trabajo, y cuando ya no había dinero para pagar la casa pues me tuve que ir», relata sin rodeos este madrileño mientras se afana en arreglar un seto de la avenida Ramón y Cajal, al lado de la Plaza de Toros.

Mateos participa junto a otros tres compañeros con quienes comparte refugio en Vida en un programa de voluntariado que prestan en el servicio de Parques y Jardines municipal. El propósito no es otro que el de capacitarse para adquirir las habilidades necesarias para lograr la inserción laboral que desea, su objetivo como interno del centro de acogida. «Lo propusieron y me pareció una buena idea, estoy aprendiendo un oficio más y no me importa... he trabajado en limpieza, he sido camarero, repartidor, reponedor, frutero, carpintero y he trabajado en la feria».

Apenas lleva dos semanas dedicado al cuidado de los jardines «y ya sabemos plantar de todo», reconoce antes de mostrar a HOY con orgullo unos rosales de la variedad grand nord plantados en un parterre próximo al colegio Delicias, donde también ha reemplazado un árbol del amor.

Javier recibe instrucciones y se empapa de la sabiduría que atesora Cesáreo Jiménez, un experimentado empleado municipal que lleva 33 años dedicado al mantenimiento de las zonas verdes de las barriadas que tiene asignadas. «Los muchachos son muy buenos, no tengo queja de ellos. Son jóvenes, están trabajando bien y tienen ganas de trabajar», afirma el jardinero. «Desde que se han incorporado hemos empezado a sembrar las faltas de árboles en la Zambomba y la avenida de las Delicias, y ahora estamos reponiendo arbustos, rosales y setos», ilustra.

Además de a Javier, Cesáreo tutoriza mientras desempeña su jornada laboral a Daniel López, residente de Vida desde el pasado 3 de agosto. Este cacereño de 31 años regresó a su ciudad natal desde Coria, donde estaba empleado montando placas solares en instalaciones fotovoltaicas. Como a su compañero, la falta de recursos tras perder el empleo le dejó sin un techo. «Me vine a buscarme aquí la vida. Tenía un dinero ahorrado y pude tirar un tiempo pero cuando se acabó no podía pagar casa ni nada y recurrí a Cáritas porque me lo dijeron, ya que yo no conocía el centro», explica Daniel sin descuidar la labor que tiene entre manos, replantar un ejemplar de arbusto de viburnum.

Al igual que el madrileño, el joven cacereño confía en que estos meses de aprendizaje le sirvan para conseguir un puesto de trabajo que le permita encauzar su futuro. «Me gustaría quedarme en Cáceres y tener una vida como una persona normal, salir de donde estoy, tener un trabajo y una casa», cuenta.

«En el centro estás según los objetivos que tengas. En mi caso, reinserción laboral, estar un par de meses ahorrando, buscar un piso y volverme de vida autónoma, aquí o donde haya trabajo. Estoy seguro de que me va a servir», sostiene, por su parte, Javier, que reconoce que el hecho de mantenerse ocupado le está ayudando a llevar una estancia más activa en Vida. «Aparte de aprender, la experiencia me está valiendo para distraerme y no estar todo el día metido en el centro... te distraes un rato, lo pasas bien, gastas energía», detalla.

Hostelería

Ambos se van a formar además en hostelería, a Javier le han admitido en un curso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) –«porque al llegar me saqué las competencias clave para acceder a los cursos de nivel dos y el de hostelería del SEPE es de nivel dos»– y Daniel se ha inscrito en otro que impartirá Cáritas en su propio centro. En cuanto a probar suerte en este sector en auge, señalan que pese a la demanda de camareros «colocarse es muy difícil por la experiencia y titulaciones de hostelería que piden».

A primeros de mes el Ayuntamiento y Cáritas suscribieron el convenio por un año que está posibilitando a Javier y Daniel acogerse a estas prácticas laborales en forma de trabajos para la comunidad, a las que dedican tres días en semana de ocho de la mañana a una de la tarde.

