Un 'jardincino' privado a la puerta de casa en Cáceres

Un hombre camina con paso ágil por la calle Sanguino Michel y agarra con fuerza la azada que lleva en la mano. Vista al frente y de repente se pierde entre la vegetación. Es Casto Corrales. Natural de Santibáñez el Bajo y que aprovecha cada vez que tiene tiempo y anda por su casa de Cáceres para ejercer de jardinero. Aunque no lo parezca tiene 83 años y se encarga del mantenimiento de uno de los descampados anexos al bloque de viviendas que se levantó hace más de medio siglo en la esquina con la calle Lima.

«Llevo más de 30 años haciendo esto. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?», se pregunta mientras empieza a acumular hojarasca, ramas secas y hasta restos de plástico que se cuelan en ese pequeño rectángulo que Casto tiene bajo su responsabilidad.

Y no es el único. Como ese hay otros siete espacios de unos 30 metros cuadrados que se ubican todos en el mismo punto: la esquina de cada uno de los bloques en la confluencia de dos calles. Así ocurre con el jardín de Casto, pero también con los que regenta Saturnina Leal. Ella y otras compañeras de esta jubilada de 73 años se reúnen cada mañana en la churrería del barrio, Mariano, a cuya salida también aparece otro terreno similar, ene este caso en la intersección con Solano Bote. Hay una palmera y un seto que impide el paso.

«A mí esto me entretiene y lo hago con gusto. No vendría mal alguna colaboración del Ayuntamiento, porque en mi caso no funciona la llave de paso de la calle y tengo que traer el agua de casa en garrafas o regar desde la ventana», relata.

Dicho y hecho, porque Sátur, como la conoce todo el mundo en el Perú, no tiene reparos en conectar la manguera a uno de los grifos de su casa y echar el agua desde el piso, un primero que da justo a la prolongación de Juan XXIII.

Ese pequeño jardincillo se podría considerar privado porque lleva el sello de Saturnina hasta en los más mínimos detalles. Los utensilios de trabajo totalmente ordenados, las plantas en perfecto estado para revista, y zonas de paso para poder moverse entre las plantas sin tropezar ni causarles daño.

Allí se ve lo mismo un tronco de Brasil, que un coleo, rosales, margaritas y desde hace unos días hasta luces de Navidad con mensaje de felicitación incluido. Cuesta encontrar un espacio verde de cualquiera de los muchos que tiene la ciudad en un estado de conservación semejante. Una pequeña valla separa la acera del jardín, protegido en dos flancos por las paredes del bloque. «Destrozos no me han hecho, pero lo que sí hemos sufrido son robos. Dejas las macetas y si pasa alguien y le gusta alguna, se la lleva», lamenta con resignación.

Cuenta que los pisos datan de hace más de 50 años. «Los hizo mi marido, José Luis Arena. El constructor fue Casado», recuerda. La información del Catastro data una reforma en esos inmuebles en el año 1972. Aún luce en ellos la placa del antiguo Ministerio de Vivienda franquista, con la Ley del año 57, lo que da una idea del paso del tiempo.

Los clientes del bar Deme salen a la puerta a fumar el cigarro del café o la cerveza de mediodía y se sitúan sobre otro de los jardincillos que cuida Sátur. También es un oasis. Si en el anterior luce entre el verde la marca de una tienda de motos en este resplandece entre las flores el nombre del local. Su encargado menciona a la vecina cuando le preguntan por ese espacio repleto de color. Hasta un árbol navideño tiene. En el Perú todos dan por buena esa labor. Desinteresada, diaria y agradecida pero impagada.

También es cierto que no todos los jardines están igual. Los hay que acumulan suciedad y basura. Su estado de abandono es consecuencia de no haber encontrado ningún residente que se ocupe de ellos. Es lo que ocurre, por ejemplo, a unos pocos metros. Justo en el cruce de Arequipa y la calle Lima pero frente al bar, cerca de donde se encuentra la tienda de serigrafía.

«Es una pena. Comparas este con maleza y basura y el de enfrente y es un contraste», reflexiona otro vecino. Tampoco cabe pedir responsabilidades al Ayuntamiento. «Es propiedad de la comunidad», admite Saturnina Leal. La mujer coloca el cartel de Feliz Navidad y se pierde en su 'jardincino'.

