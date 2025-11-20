Isabel Mendo actúa en el chalé de los Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. La joven guitarrista Isabel Mendo (Arroyo de la luz, 1999) actúa el próximo sábado, a las 20.00 horas, en el chalé de los Málaga de Cáceres. El concierto, de carácter gratuito, se enmarca dentro del ciclo de Jóvenes Intérpretes de Guitarra Clásica.

Mendo comienza sus estudios musicales en la escuela de su localidad natal, bajo la tutela de Jacinto Sánchez, con quien posteriormente estudió en el Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa de Cáceres. Actualmente cursa estudios superiores de interpretación de guitarra clásica, con Pedro Mateo, en el Conservatori Superior de ses Illes Balears, en Palma de Mallorca. A lo largo de estos años ha asistido a varios concursos nacionales e internacionales.