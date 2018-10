Irish Fleadh se desquita en su día grande Instante de la actuación de Shelly Valley, ayer en la Plaza de Santa María. :: lorenzo cordero El público cacereño respondió en una jornada que contempló siete actuaciones musicales y diversos talleres temáticos La organización reubicó ayer en el programa oficial los conciertos aplazados el viernes por la lluvia REDACCIÓN CÁCERES. Domingo, 28 octubre 2018, 09:30

Esta vez, sí. La meteorología acompañó y el público cacereño respondió ayer en el que fue el día grande de esta XV edición del Irish Fleadh. Lo hizo, además, con una reprogramación que contempló la inclusión de los dos conciertos que debían haberse celebrado la noche del viernes y que finalmente se vieron alterados a causa de la lluvia. Sin embargo, este sábado tan solo el viento deslució, al menos en parte, una jornada multitudinaria en la que primaron los desenfadados ritmos con esencia irlandesa.

Con algún que otro retraso, el festival brindó ayer sobre el escenario O'Hara's instalado en la Plaza de Santa María un total de seis actuaciones en vivo. Los primeros en dinamizar la jornada lúdica fueron Continental Ceilidh & Iris Treble a través de un concierto taller que desde pasadas las 14.00 horas favoreció la interactividad entre artistas y asistentes. Todo un ejercicio de 'baile social' apto para profanos en la materia que contó con músicos procedentes de países como Irlanda, Escocia y Portugal, así como de otros puntos de la geografía nacional, con representantes de Asturias, Cantabria, Andalucía y Extremadura.

Paddy Keenan y Alan Burke, ayer enel Gran Teatro. / L. Cordero

Ya bien entrada la tarde las melodías tradicionales de Shelly Valley coparon el protagonismo para hacer valer su folclore a golpe de violín y mandolina ante un público entregado a la causa de una propuesta que exhibió raíces tan primarias como globales. Posteriormente le llegó el turno a Dj Peter Crann, quien supo exprimir el cariz más 'bailongo' de cuantas personas se agolparon en la Plaza de Santa María.

Stolen Notes, que no pudo completar el viernes de forma íntegra su concierto por las inclemencias meteorológicas, consiguió quitarse ayer la espina del día anterior con la confección de un discurso musical enriquecido por los matices proporcionados por el magistral manejo de la gaita y la flauta travesera. Todo un homenaje a los diferentes países y regiones del Arco Atlántico que logró satisfacer las inquietudes de los presentes. Al igual que Stolen Notes, las formación The Friel Sisters también fue reubicada en el programa oficial para que no se fuese de tierras extremeñas sin presentar sus credenciales. Las tres hermanas procedentes de Glasgow no dejaron a nadie indiferente con una mezcla de melodías intercaladas con canciones en inglés y gaélico. Sin duda, uno de los platos fuertes de esta edición del festival.

La última actuación de la noche, y quizás el concierto más esperado por los amantes de la música irlandesa, corrió a cargo de Kíla, una agrupación que tiró de su talento, creatividad y melancolía habitual. Ingredientes por los cuales ya son considerados todo un clásico desde su particular heterodoxia para entender la composición.

La luvia del viernes alteró la programación. / J. Rey

No solo hubo música en vivo en la Plaza de Santa María, pues el Gran Teatro también acogió la actuación de Paddy Keenan, miembro fundador del legendario grupo The Bothy Band, y Alan Burke, considerado uno de los mejores cantantes de baladas en la escena internacional. Una exquisita propuesta que en esta ocasión fue la única que se desarrolló bajo techo.

Embajadora

Además de los conciertos musicales que vertebraron toda la jornada sabatina, el festival se dejó notar en otros puntos de la ciudad, como en el número 3 de la calle Tiendas, donde se llevaron a cabo numerosos talleres temáticos durante toda la mañana. Aficionados a la música de todas las edades compartieron diferentes estancias segmentadas por instrumentos para depurar la técnica, con la inclusión de un taller específico de baile infantil. Asimismo, los ritmos irlandeses también se dejaron sentir en la calle Moret a primera hora de la tarde gracias a una 'session' que dio vida a este céntrico emplazamiento.

Los amantes del café irlandés también estuvieron de enhorabuena con una actividad desarrollada en el Palacio de Carvajal, donde aprendieron algunas claves para elaborar un auténtico café irlandés, así como diferentes cócteles tradicionales de la gastronomía irlandesa.

Pedro Muriel recibió a la embajadora de Irlanda.

Alrededor del festival también hubo ayer lugar para las relaciones institucionales con el recibimiento del concejal de Cultura, Pedro Muriel, a la embajadora de Irlanda en España, Síle Maguire, en el hotel NH Palacio de Oquendo. Cabe recordar que la diplomática irlandesa, que ayer disfrutó en primera persona de algunas de las actividades programadas en la capital cacereña, ya ejerció de anfitriona el pasado 4 de octubre, cuando la XV edición del Irish Fleadh fue presentada en la Embajada de Irlanda en España, donde asistieron diversas autoridades locales y regionales.