El Irish Fleadh comienza a sonar bajo la lluvia

Sábado, 30 de octubre 2021, 08:51

La banda irlandesa JPG Trío inauguró anoche los conciertos del festival Irish Fleadh bajo la carpa instalada en la plaza de Santa María como protección ante la lluvia. Hoy sábado la jornada comienza a las 20.00 horas en el Gran Teatro con Mary Berguin, y desde las 21.30 en Santa María actuará Mark Redmon trío, seguido por The At and Cathy Jordan.