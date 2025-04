Los conciertos del Irish Fleadh arrancan hoy en Santa María pese a la previsión de lluvia

C. NÚÑEZ Jueves, 28 de octubre 2021 | Actualizado 29/10/2021 07:27h. Comenta Compartir

Llevamos un otoño sin apenas precipitaciones y justo este fin de semana, cuando se va a celebrar el primer festival al aire libre y sin restricciones de aforo desde el inicio de la pandemia, parece que va a caer la mundial, según las predicciones meteorológicas. «Hay que disfrutar el Irish Fleadh como si estuviéramos en Irlanda», animaba ayer Felipe Gragera, el director de este festival, que arranca este viernes.

Parece que los paraguas, los chubasqueros y el calzado fuerte serán necesarios para disfrutar de los ritmos celtas. «En Cáceres estamos poco acostumbrados a salir cuando llueve», reflexionaba Gragera que, pese a todo, cree que sobra ilusión para que esta cita salga bien. Es su primer año como director de este acontecimiento musical que cumple 17 años.

De los cinco grandes conciertos que se celebran, cuatro están previsto hacerse en la Plaza de Santa María, en donde se ha habilitado una carpa que brindará protección ante la lluvia.

La programación combina los conciertos con las sesiones en bares y las actividades paralelas como el cine, los talleres en parques y los conciertos bilingües en colegios que se han celebrado estos días.

Hoy viernes abre brecha a las 21,30 horas el grupo irlandés JPG Trío, al que siguen los españoles Rare Folk a las 23 horas. Desde media noche hasta las tres de mañana habrá sessions en la propia Plaza de Santa María y en los bares Siete Jardines, Octavo Arte, Tap Station y la taberna El Rincón.

El sábado Mary Bergin actuará en el Gran Teatro. Mark Redmon trío, con Brian McDonagh y John Joe Kelly lo harán a las 21,30 en Santa María. Cerrarán a las 23,00 The At and Cathy Jordan. El domingo 31 tendrá lugar la 'session' colectiva de despedida en las escaleras del Arco de la Estrella.

