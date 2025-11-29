Ione Belarra asiste en Cáceres junto a Irene de Miguel a la manifestación en apoyo a Gaza Han pedido «levantar» de nuevo la reivindicación ciudadana contra el genocidio palestino «porque el ge nocidio no ha terminado»

Ione Belarra e Irene de Miguel, en la manifestación que ha tenido lugar este sábado en Caceres.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, han asistido este sábado a la manifestación 'Extremadura con Palestina'. La protesta pacífica ha tenido lugar en la Plaza de América de Cáceres.

Sobre la situación en Gaza, Ione Belarra ha agradecido al movimiento de solidaridad con Palestina por haber sostenido estas movilizaciones durante estos dos años de genocidio en las condiciones «más difíciles».

Belarra, que ha secundado la movilización cacereña, ha pedido «levantar» de nuevo la reivindicación ciudadana contra el genocidio palestino «porque el genocidio no ha terminado». «El alto al fuego es solo un paripé puesto en marcha por Trump y por Netanyahu», ha dicho en declaraciones previas a la salida de la marcha.

Belarra ha asegurado que ese alto al fuego es una «operación mediática» para parar las movilizaciones a favor del pueblo palestino que se estaban desarrollando por todo el mundo, y ha insistido en que es fundamental revitalizar el movimiento porque «la ayuda humanitaria no está entrando en la franja de Gaza mientras la gente se sigue muriendo de sed, hambre y enfermedades, bajo terribles lluvias, sin poder proteger a sus hijos y a sus hijas».

«Si Trump y Netanyahu quieren que nos olvidemos de que hay 70.000 palestinos asesinados, entre ellos muchos niños y niñas, desde aquí les digo que no nos vamos a olvidar», ha asegurado la líder de la formación morada, quien cree que la única manera de parar el genocidio es desmantelar las capacidades militares de Israel.

De este modo, ha considerado «imprescindible» levantar este movimiento de solidaridad, toda vez que lo que se está viendo es algo que «no solo le pasa al pueblo de Palestina, sino que si lo permitimos, el día de mañana le puede pasar a cualquier otro pueblo, especialmente a los pueblos del sur».

«Creo que no podemos defender un mundo, una sociedad en la que se impone la ley del más fuerte, en el que si tienes los amigos adecuados, como los tiene Israel, que ha tenido en Estados Unidos y en la Unión Europea sus principales cómplices para cometer este genocidio, puedes hacer lo que quieras y puedes vulnerar todos los derechos humanos que quieras», ha aseverado.

Por ello, ha considerado que levantar la «bandera de la dignidad» y de la «humanidad» es «imprescindible en un momento como este» y ha hecho un llamamiento a que la gente «siga movilizándose por Palestina».

Así, ha asegurado que su formación perseguirá «hasta el final», «hasta que rindan cuentas», «hasta que acaben en la cárcel» y hasta que se puedan desmantelar «de una vez por todas las capacidades militares de Israel», ya que es la única manera de que dicho país «cese en su intención expresa y reiterada de acabar con el pueblo de Palestina».

Rearme

Por su parte, Irene de Miguel ha mostrado este sábado su preocupación porque la política de rearme de la Unión Europea termine provocando recortes en derechos, servicios públicos y en la Política Agraria Común.

La candidata a la Presidencia de la Junta ha asegurado que el genocidio israelí tiene mucho que ver con esa política de rearme europea, y ha advertido que los recortes en la PAC tendrían un impacto muy significativo para Extremadura, «ya que depende en gran medida de esa Política Agraria Común para hacer rentables nuestras producciones». «La PAC contribuye también a mantener las economías rurales y nuestros pueblos vivos», ha dicho.

Por eso, De Miguel ha mostrado su más absoluto rechazo a los recortes de la PAC. «Desde Unidas por Extremadura nos oponemos a cualquier recorte de la Política Agraria Común que suponga que los agricultores, que están produciendo alimentos de enorme calidad, lo hagan peores condiciones y con una rentabilidad menor de la que ya tienen», ha añadido.

La líder de Unidas por Extremadura ha vuelto a demostrar su compromiso con la causa palestina, denunciando que el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino no ha terminado. «Esta misma semana Israel ha seguido matando a población palestina», ha dicho De Miguel.