Investigar en un centro nuclear con 16 años El estudiante Antonio Mateo Jurado delante del Globo de la Ciencia y la Innovación en el CERN. :: cedida El cacereño Antonio Mateo Jurado ha sido becado con una estancia de dos semanas en el CERN en Suiza LAURA ALCÁZAR Domingo, 13 octubre 2019, 08:59

Con tan solo 16 años el cacereño Antonio Mateo Jurado Rojo, alumno del IES Norba Caesarina, ha sido uno de los 24 privilegiados jóvenes que, gracias al Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha conocido de cerca el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear con sede en la ciudad suiza de Ginebra.

Jurado es un brillante estudiante de Primero de Bachillerato que se ha ganado a pulso ser uno de los españoles becados con una estancia de dos semanas en el que es uno de los centros investigadores más importantes del mundo. La plataforma de los Campus Científicos de Verano del MEFP y la FECYT le ha abierto la puerta a esta vivencia internacional en el que es uno de los grandes laboratorios científicos.

La Organización Europea para la Investigación Nuclear, con sede en Ginebra, es un referente mundial en tecnología, ciencia e innovación

Para completar la solicitud y poder aspirar al programa, llamado High School Students Internship, el cacereño cumplía los requisitos mínimos con creces. Debía tener una media de diez en Tercero de la ESO y acreditar el certificado oficial B1 de inglés. Sus méritos sobrepasan estos y aportaba un B2 de la lengua inglesa, un primer puesto en las Olimpiadas Extremeñas de Geología y una distinción en un concurso de divulgación científica. La ciencia es una de sus pasiones y esta beca ha sido una recompensa a su sobresaliente currículo académico.

Jurado ha realizado un proyecto centrado en el desarrollo de estructuras que aceleran partículas

El objetivo de este programa es, según una nota difundida por FECYT, acercar a los estudiantes a los trabajos de investigación; ofrecerles una mejor compresión de la amplia gama de oportunidades de carrera profesional en el CERN; y permitirles adquirir experiencia práctica en ciencia. Durante la estancia, además de visitar las instalaciones del macro complejo que alberga el CERN, los jóvenes han explorado áreas de investigación relativas a la seguridad y almacenamiento de datos, y conocido los detalles del diseño del Gran Colisionador de Hadrones, cuyas siglas en inglés son LHC.

Gran Colisionador

El LHC, una gran estructura de ingeniería, es el acelerador de partículas más destacado. El propio Jurado explica a HOY las funciones de este dispositivo. En él -expone- se llevan a cabo experimentos para desvelar los fundamentos más básicos de la realidad, como el estado del Universo instantes después del Big Bang, su composición o el descubrimiento de nuevas partículas que ayuden a comprender la materia a escalas más pequeñas.

Pero los alumnos no han sido solo meros observadores y admiradores pasivos de la tecnología puntera del centro y del trabajo de sus investigadores. Durante las dos semanas en Ginebra a los becados les han exigido un proyecto principal que han ejecutado por parejas. En el caso de Antonio Mateo, el suyo se ha centrado «en el desarrollo de estructuras que aceleran partículas en los aceleradores a través de ondas de radiofrecuencia», detalla el estudiante. «Se basa en el 'job shadowing' -ilustra-, observamos y participamos en las distintas etapas del proyecto de creación de estas estructuras junto a profesionales de muchas nacionalidades, y al final hemos hecho una presentación donde explicamos nuestra experiencia».

«Ha sido una experiencia inolvidable; son lecciones esenciales que pocas veces se enseñan en clase»

La suya ha sido, sin duda, muy grata. «Ahora que he terminado la estancia puedo decir que ha sido irrepetible e inolvidable. He conocido a gente brillante y he aprendido que la ciencia no se basa en fórmulas y números, sino en saber investigar, colaborar con compañeros y, sobre todo, en tener curiosidad; son lecciones esenciales que muy pocas veces se enseñan en clase», dice con una madurez pasmosa el cacereño, al que le gustaría estudiar Biotecnología o Biomedicina.

El CERN, situado en la frontera con Francia, es casi una pequeña ciudad en la que no sólo trabajan científicos, sino también ingenieros, arquitectos, mecánicos o químicos, entre otros especialistas de distintos campos. «Hemos estado en el centro de recogida de datos, la nave de testero de imanes superconductores, el primer acelerador del CERN e incluso hemos bajado al LHC, a uno de los cuatro experimentos con detectores que hay allí, Alice», relata el joven, que aunque lo suyo sean las ciencias de la Salud y no tanto la Física, está claro que ha venido bien documentado sobre aceleradores, detectores y física de partículas.

Aventura

A las dos de la tarde de ayer en Barajas terminaba esta aventura científica para Antonio Mateo Jurado. Mañana se incorpora con conocimientos nuevos a su aula de Primero de Bachillerato del Norba, tras dos intensas semanas llevando a cabo un completo programa de actividades formativas y de ocio. Al principio, admite, le echaba para atrás «perderse» el inicio de las clases pero después de vivir la experiencia no se arrepiente en absoluto. Le ha merecido la pena y hasta ha tenido tiempo de divertirse. «El martes nos juntamos con estudiantes finlandeses del mismo programa y pasamos toda la noche con ellos, ¡en una discoteca improvisada!», enfatiza Jurado, que también ha visitado Ginebra y las bellas montañas suizas.

El ministro en funciones de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, entregaba a esta semana los 24 diplomas a los estudiantes que han realizado el programa. Entre ellos, el que se trae a su ciudad este joven «normal», al que le gusta «el deporte, salir con amigos, ver películas y jugar a los videojuegos». Pero que a sus 16 años puede presumir ya de haber visto el acelerador de partículas más importante del mundo.